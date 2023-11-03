Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?

Об одной из закупок Бел.Ру писало. Речь идёт о качелях по 400 тыс. рублей за единицу. При этом наши подписчики обратили внимание на то, что аналогичные качели можно купить в Сети в пять раз дешевле. Подробнее об этом — в отдельном материале.