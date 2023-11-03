Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Как удалось выяснить Бел.Ру, в 2023 году мэрия Белгорода и УБГБ заключали контракты по поставке «изделий для праздников и карнавалов» со следующими компаниями и предпринимателями:
ИП Борисов Алексей Вячеславович зарегистрирован в Валуйском горокруге — с октября этого года. Но уже за этот короткий срок предприниматель заключил сразу пять контрактов с УБГБ на 8,8 млн рублей. Три из них связаны с праздничной деятельностью: китайские изделия для карнавалов ИП Борисов поставит за 1,26 млн, 3,2 млн и 3,8 млн рублей.
Об одной из закупок Бел.Ру писало. Речь идёт о качелях по 400 тыс. рублей за единицу. При этом наши подписчики обратили внимание на то, что аналогичные качели можно купить в Сети в пять раз дешевле. Подробнее об этом — в отдельном материале.
С «Фаворитом» в мэрии заключили два контракта — на 3,3 млн и на 2,9 млн рублей. Зарегистрировано предприятие в Белгороде с 2019 года. Гендиректор и учредитель — Георгий Чернавин. По итогам 2022 года фирма отчиталась о выручке на 69 млн рублей.
О «Фаворите» известно, что всего он подписал 12 госконтрактов. Кроме мэрии в списке заказчиков числятся ФКУ «ЦХИСО УМВД по Белгородской области», а также ОМВД по Вейделевскому и Корочанскому районам. Контракты здесь небольшие, всего на десятки тысяч рублей, но регулярные и ежегодные.
Что касается «Европы», то с ней у мэрии один контракт по поставке «карнавальных изделий». Его стоимость — 634 тыс. рублей. Всего же с горадминистрацией фирма заключила в 2023 году четыре контракта на 4 млн рублей.
«Европа» функционирует в Белгороде с 2018 года. Сфера работы компании — деятельность рекламных агентств. Её гендиректор — Анастасия Черкизова. По итогам прошлого года фирма отчиталась о выручке на 22 млн рублей.