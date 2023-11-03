Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Мэрия Белгорода заключила шесть контрактов по поставке «карнавальных украшений»

Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?

3 ноября 2023, 13:02
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода заключила шесть контрактов по поставке «карнавальных украшений»

На днях Бел.Ру изучало закупки мэрии Белгорода к праздникам. Редакции стало интересно, кто поставляет городу карнавальные украшения и за какую цену.

Как удалось выяснить Бел.Ру, в 2023 году мэрия Белгорода и УБГБ заключали контракты по поставке «изделий для праздников и карнавалов» со следующими компаниями и предпринимателями:

  • ИП Борисов Алексей Вячеславович
  • ООО «Фаворит»
  • ООО «Европа»

ИП Борисов Алексей Вячеславович зарегистрирован в Валуйском горокруге — с октября этого года. Но уже за этот короткий срок предприниматель заключил сразу пять контрактов с УБГБ на 8,8 млн рублей. Три из них связаны с праздничной деятельностью: китайские изделия для карнавалов ИП Борисов поставит за 1,26 млн, 3,2 млн и 3,8 млн рублей.

Об одной из закупок Бел.Ру писало. Речь идёт о качелях по 400 тыс. рублей за единицу. При этом наши подписчики обратили внимание на то, что аналогичные качели можно купить в Сети в пять раз дешевле. Подробнее об этом — в отдельном материале.

Мэрия Белгорода купила качели по 400 тыс. рублей. В Сети их цена в пять раз меньше
Узнать подробнее

С «Фаворитом» в мэрии заключили два контракта — на 3,3 млн и на 2,9 млн рублей. Зарегистрировано предприятие в Белгороде с 2019 года. Гендиректор и учредитель — Георгий Чернавин. По итогам 2022 года фирма отчиталась о выручке на 69 млн рублей.

О «Фаворите» известно, что всего он подписал 12 госконтрактов. Кроме мэрии в списке заказчиков числятся ФКУ «ЦХИСО УМВД по Белгородской области», а также ОМВД по Вейделевскому и Корочанскому районам. Контракты здесь небольшие, всего на десятки тысяч рублей, но регулярные и ежегодные.

Что касается «Европы», то с ней у мэрии один контракт по поставке «карнавальных изделий». Его стоимость — 634 тыс. рублей. Всего же с горадминистрацией фирма заключила в 2023 году четыре контракта на 4 млн рублей.

«Европа» функционирует в Белгороде с 2018 года. Сфера работы компании — деятельность рекламных агентств. Её гендиректор — Анастасия Черкизова. По итогам прошлого года фирма отчиталась о выручке на 22 млн рублей.

УБГБ опубликовало закупку на фотозону для фестиваля «Белгород в цвету» спустя месяц
Узнать подробнее
Читайте также:
На закупку модульных вагон-домов для спортшколы в Белгороде потратят 28,5 млн рублей«Пир во время чумы». Мэрия ответила на претензии белгородцев по закупке тюльпановТюльпаны, закупки, кадровый голод: почему с клумбами в Белгороде проблемы?
#Праздник#Новости Белгорода#Эксклюзив#Контракты#Мэрия#Закупки#Белгород#Артем Черненко#УБГБ
Подпишитесь
Неустановленные лица: подробности дела о махинациях с участием «Белагромаш-Сервис»
Сегодня, 09:26
Неудачно встал: владельца машины с логотипом PornHub оштрафовали в Белгороде
Сегодня, 13:31
Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очки
Сегодня, 12:47
Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
Сегодня, 12:21
Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина
Сегодня, 07:54