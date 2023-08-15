Мэрии Белгорода понадобилось 15 тонн «посыпки речной»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 12:00
Контракт появился на сайте госзакупок 11 августа. Согласно его документам, мэрии Белгорода необходимо закупить 15 тыс. килограммов «посыпки речной», или, иными словами, гальки. Последняя описана подробно: она должна быть серого цвета, окатанной формы и с фракцией в пределах 10-20 миллиметров.
Поставщик при этом гарантирует качественность и безопасность товара. Поставить камни должны на улицу Серафимовича, 82. В этом здании находятся инспекция гостехнадзора и подведомственная УБГБ специализированная монтажно-эксплуатационная служба. Вероятно, именно последней и понадобилась галька.
Поставить товар должны через два дня после заключения контракта. Подавать заявки можно до 21 августа. Цена вопроса — 127 500 рублей.