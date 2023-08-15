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Мэрии Белгорода понадобилось 15 тонн «посыпки речной»

Мэрии Белгорода понадобилось 15 тонн «посыпки речной»

15 августа 2023, 11:50
Фото: 1MI
Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. Согласно нему, горадминистрация Белгорода хочет купить 15 тонн гальки.

Контракт появился на сайте госзакупок 11 августа. Согласно его документам, мэрии Белгорода необходимо закупить 15 тыс. килограммов «посыпки речной», или, иными словами, гальки. Последняя описана подробно: она должна быть серого цвета, окатанной формы и с фракцией в пределах 10-20 миллиметров.

Поставщик при этом гарантирует качественность и безопасность товара. Поставить камни должны на улицу Серафимовича, 82. В этом здании находятся инспекция гостехнадзора и подведомственная УБГБ специализированная монтажно-эксплуатационная служба. Вероятно, именно последней и понадобилась галька.

Поставить товар должны через два дня после заключения контракта. Подавать заявки можно до 21 августа. Цена вопроса — 127 500 рублей.

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