Компания БСО завысила объёмы работ при ремонте дворов, но выиграла суд у УБГБ

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Согласно материалам дела, МБУ «УБГБ» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании БСО. Истец потребовал взыскать основной долг по контракту в сумме 15 млн рублей.
Как следует из материалов дела, в 2021 году УБГБ и подрядчик заключили контракт на ремонт дворов в Белгороде. Сумма — 192 млн рублей. Ответчик работы выполнил, истец их оплатил.
При этом Контрольно-счётная палата Белгородской области проверила исполнение этого контракта и обнаружила, что работы на ул. Степная, 1 и ул. Привольная, 6,8 не выполнили полностью. Установлен факт необоснованной оплаты на общую сумму 15 млн рублей.
Согласно акту внеплановой проверки при контрольном обмере установили, что:
В сентябре 2022 года УБГБ направило в адрес подрядчика претензию с требованием вернуть деньги. Но ответчик оставил претензию без рассмотрения и удовлетворения.
Как следует из материалов дела, ответчик выполнил работы, которые принял и оплатил истец. Акт подписан без возражений и замечаний относительно объёма, качества и стоимости выполненных работ. А КСП провела только контрольные обмеры, не изучив акт.
В свою очередь УБГБ не представило суду достаточных доказательств, которые подтверждают факт невыполнения истцом спорных работ.
Поэтому суд отказал УБГБ в удовлетворении исковых требований. Решение может быть обжаловано в месячный срок.