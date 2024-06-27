bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Власти Белгорода не смогли отсудить у БСО 15 млн рублей переплаты по контракту

Компания БСО завысила объёмы работ при ремонте дворов, но выиграла суд у УБГБ

27 июня 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

Власти Белгорода не смогли отсудить у БСО 15 млн рублей переплаты по контракту

Контрольно-счётная палата Белгородской области проверила исполнение контракта по ремонту дворов в областном центре. Специалисты установили, что часть работ подрядчик не выполнил и присутствовал факт необоснованной оплаты. В суд обратилось управление Белгорблагоустройства.
Сюжет
Деньги

Согласно материалам дела, МБУ «УБГБ» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании БСО. Истец потребовал взыскать основной долг по контракту в сумме 15 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в 2021 году УБГБ и подрядчик заключили контракт на ремонт дворов в Белгороде. Сумма — 192 млн рублей. Ответчик работы выполнил, истец их оплатил.

При этом Контрольно-счётная палата Белгородской области проверила исполнение этого контракта и обнаружила, что работы на ул. Степная, 1 и ул. Привольная, 6,8 не выполнили полностью. Установлен факт необоснованной оплаты на общую сумму 15 млн рублей.

Согласно акту внеплановой проверки при контрольном обмере установили, что:

  • площадь резинового покрытия спортивной площадки увеличена относительно площади основания под покрытия на 313 кв. м;
  • объём работ по устройству оснований из песка при устройстве новой конструкции дорожной одежды завышен в 10 раз без увеличения объёма применяемого песка;
  • удвоена площадь по озеленению территории;
  • в 10 раз завышен вес поребрика при переводе из килограммов в тонны;
  • не было 164 единиц малых архитектурных форм;
  • не выполнены работы по огрунтовке и окраске бельевых стоек.

В сентябре 2022 года УБГБ направило в адрес подрядчика претензию с требованием вернуть деньги. Но ответчик оставил претензию без рассмотрения и удовлетворения.

Как следует из материалов дела, ответчик выполнил работы, которые принял и оплатил истец. Акт подписан без возражений и замечаний относительно объёма, качества и стоимости выполненных работ. А КСП провела только контрольные обмеры, не изучив акт.

В свою очередь УБГБ не представило суду достаточных доказательств, которые подтверждают факт невыполнения истцом спорных работ.

Поэтому суд отказал УБГБ в удовлетворении исковых требований. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю
Узнать подробнее
Читайте также:
Улица в Белгороде оказалась в пыли после работы коммунальной техникиУБГБ опубликовало закупку на фотозону для фестиваля «Белгород в цвету» спустя месяцВторой пингвин не помог: стали известны подробности суда Анны Гамурак с УБГБ
#Кристина Семенчук#Деньги#Белгородская область#Суд#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Работы#Контракт#Белгород#Подрядчик#Качество работ#Претензия#Контрольно-счётная палата#Белгородский бизнес#УБГБ
Подпишитесь
Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ
Сегодня, 12:47
Давление 250: заседание суда по делу Полежаева перенесли
Сегодня, 12:44
Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье
Сегодня, 13:22
Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон
Сегодня, 13:34
Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции
Сегодня, 10:01
Белгородская область привезла новые технологии со Всероссийского дня поля
Сегодня, 13:13