В мэрии Белгорода рассказали, куда уносят старые игрушки со стихийных мемориалов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В мэрии Белгорода Бел.Ру объяснили, что учёт установленных гражданами возле стихийных мемориалов игрушек они не ведут. По этой причине неизвестно, сколько конкретно игрушек принесли к местам памяти белгородцы.
Когда игрушки повреждаются со временем, их уносят сотрудники УБГБ. Хранятся плюшевые изделия на территории производственной базы МБУ «УБГБ».
Один из последних мемориалов образовался на месте трагедии в доме №55а на Щорса в середине мая. Напомним, что тогда ВСУ обстреляли областную столицу, из-за чего рухнул подъезд дома. Погибли 17 человек.