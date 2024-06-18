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Published Сегодня, 12:10

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В мэрии Белгороде не ведут учёт игрушек возле стихийных мемориалов

В мэрии Белгорода рассказали, куда уносят старые игрушки со стихийных мемориалов

18 июня 2024, 12:10
Фото: bel.ru

В мэрии Белгороде не ведут учёт игрушек возле стихийных мемориалов

Плюшевые игрушки к памятным местам белгородцы стали приносить после массовых обстрелов города. В мэрии Бел.Ру рассказали, что с игрушками происходит потом.
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Обстрел

В мэрии Белгорода Бел.Ру объяснили, что учёт установленных гражданами возле стихийных мемориалов игрушек они не ведут. По этой причине неизвестно, сколько конкретно игрушек принесли к местам памяти белгородцы.

Когда игрушки повреждаются со временем, их уносят сотрудники УБГБ. Хранятся плюшевые изделия на территории производственной базы МБУ «УБГБ».

Один из последних мемориалов образовался на месте трагедии в доме №55а на Щорса в середине мая. Напомним, что тогда ВСУ обстреляли областную столицу, из-за чего рухнул подъезд дома. Погибли 17 человек.

Стихийный мемориал появился на месте ЧП на улице Щорса в Белгороде
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#Артем Черненко#Белгородская область#Игрушки#Столица#Мэрия#Жертвы#Белгород#Мемориал#Обстрел#УБГБ#Стихийные мемориалы#Плюшевые игрушки
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