Убирают, чистят, дезинфицируют: в Белгороде начали следить за чистотой укрытий

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
15 августа администрация Белгорода объявила, что теперь за чистотой модульных укрытий ежедневно следит Белгорблагоустройство. Так, за каждым территориальным сектором областного центра закреплено некоторое количество коммунальщиков. На каждого — по 10 укрытий.
Сотрудники подметают свои «рабочие места», а также вокруг них. Кроме того, если обнаруживаются отходы жизнедеятельности, то внутри укрытие чистят при помощи специальных средств и проводят дезинфекцию.
При ненадлежащем исполнении рабочих обязанностей, белгородцы могут позвонить по номеру телефона +7 4722 27-02-91 в диспетчерскую службу МБУ «УБГБ».
Проблема грязных укрытий до сих пор актуальна. Жители города нередко жалуются на подобное. Ранее белгородка рассказала об одном из таких случаев Вячеславу Гладкову. Как женщина объяснила, в модульных укрытиях «везде нагажено». Глава региона в свою очередь позвонил Валентину Демидову и доложил, что «нехорошие люди ведут себя недостойно, а дворники и сотрудники Белблагоустройства там не убирают», и поручил вопросом заняться.