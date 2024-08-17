Убирают, чистят, дезинфицируют: в Белгороде начали следить за чистотой укрытий

Проблема грязных укрытий до сих пор актуальна. Жители города нередко жалуются на подобное. Ранее белгородка рассказала об одном из таких случаев Вячеславу Гладкову. Как женщина объяснила, в модульных укрытиях «везде нагажено». Глава региона в свою очередь позвонил Валентину Демидову и доложил, что «нехорошие люди ведут себя недостойно, а дворники и сотрудники Белблагоустройства там не убирают», и поручил вопросом заняться.