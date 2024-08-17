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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Контроль соблюдения чистоты

Убирают, чистят, дезинфицируют: в Белгороде начали следить за чистотой укрытий

17 августа 2024, 13:23
Фото: 1MI
Контроль соблюдения чистоты

В Белгороде чистоту модульных укрытий теперь поддерживают коммунальщики

Теперь белгородцы станут реже жаловаться на грязь в укрытиях. В городе организовали контроль за чистотой модульных укрытий, где коммунальщики убирают свои «рабочие места» и дезинфицируют их при обнаружении отходов. Также жители города могут сообщить о несоблюдении порядка по специальному телефону.

15 августа администрация Белгорода объявила, что теперь за чистотой модульных укрытий ежедневно следит Белгорблагоустройство. Так, за каждым территориальным сектором областного центра закреплено некоторое количество коммунальщиков. На каждого — по 10 укрытий.

Сотрудники подметают свои «рабочие места», а также вокруг них. Кроме того, если обнаруживаются отходы жизнедеятельности, то внутри укрытие чистят при помощи специальных средств и проводят дезинфекцию.

При ненадлежащем исполнении рабочих обязанностей, белгородцы могут позвонить по номеру телефона +7 4722 27-02-91 в диспетчерскую службу МБУ «УБГБ».

Проблема грязных укрытий до сих пор актуальна. Жители города нередко жалуются на подобное. Ранее белгородка рассказала об одном из таких случаев Вячеславу Гладкову. Как женщина объяснила, в модульных укрытиях «везде нагажено». Глава региона в свою очередь позвонил Валентину Демидову и доложил, что «нехорошие люди ведут себя недостойно, а дворники и сотрудники Белблагоустройства там не убирают», и поручил вопросом заняться.

«Демидова найдите мне»: белгородка пожаловалась, что в укрытиях «везде нагажено»
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