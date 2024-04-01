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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Активист из Белгорода купил дворникам печенье с кофе и поделился этим в Сети

«Они ведь такого не ели». Белгородский активист купил дворникам печенье за 200 рублей

1 апреля 2024, 12:30
Фото: Telegram-канале TkachenkoEat

Активист из Белгорода купил дворникам печенье с кофе и поделился этим в Сети

Активист и «главный по еде» в Белгороде Дмитрий Ткаченко купил сотрудникам УБГБ печенье за 200 рублей и кофе. Свой поступок блогер запечатлел на камеру и поделился кадрами в Сети.
Сюжет
МЧС

Дмитрий Ткаченко в своём личном Telegram-канале TkachenkoEat поделился историей о том, как он помог «трудолюбивым пчёлкам из УБГБ» в ожидании кофе.

«Посмотрел, думаю, а ведь наверняка они ни чая такого не пили, не вупи пай не ели, то есть, всё то, что нам кажется ежедневной рутиной, — „Бразилия“, мытая в эспрессо, и печенье за 200 рублей, — для них так и остаётся чем-то непонятным и недоступным», — написал Ткаченко.

Активист призвал белгородцев творить хорошие дела, так как «хочется, чтобы наша агрессивная среда стала чуть-чуть добрее».

Спойлер

Вупи пай — американское кондитерское изделие из круглых шоколадных коржей и сливочной глазури.

Фото: Telegram-канале TkachenkoEat

Стоит отметить, что Ткаченко после этого отвёз в городскую больницу №2 20 пицц и десять килограммов пасты. Активист отдельно отметил, что 1 и 2 апреля сотрудников медицинских учреждений, МЧС и сферы энергетиков в одном из кафе ждёт специальная пицца.

«Не забудьте любой удостоверяющий вашу профессиональную принадлежность документ», — сообщил Ткаченко.
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