«Они ведь такого не ели». Белгородский активист купил дворникам печенье за 200 рублей

Стоит отметить, что Ткаченко после этого отвёз в городскую больницу №2 20 пицц и десять килограммов пасты. Активист отдельно отметил, что 1 и 2 апреля сотрудников медицинских учреждений, МЧС и сферы энергетиков в одном из кафе ждёт специальная пицца.