Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Белгороде порой громко и страшно бывает не только из-за СВО — 14 июля в областном центре взорвалась машина. Детонация привела к трём пострадавшим, в числе которых есть ребёнок.
Предварительно, на Железнодорожной улице во время движения автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Вероятно, опасный предмет находился под днищем легковушки.
Не все пострадавшие в момент взрыва находились в машине. Мужчина сидел внутри, а женщина с ребёнком проходили мимо. 14 июля, в день взрыва, взрослых доставили в горбольницу №2 Белгорода с осколочными ранениями ног. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу с осколочными ранениями ног без повреждения магистральных сосудов и костей. Их жизни ничего не угрожает, а состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое к тому же общеопасным способом. Следователи рассматривают в качестве основной версии бытовой конфликт.
12 июля в Белгородской области отмечали юбилей танкового сражения под Прохоровкой — 80-летие с того дня. В честь этого в регионе был объявлен выходной день. Изначально 12 июля планировалось масштабное празднование, но его отменили в связи с оперативной обстановкой — была опасность, что ВСУ решат атаковать белгородцев именно в этот день. Тем не менее, люди отмечали, как могли. Бесплатного подвоза местных жителей до мемориала «Звонница», как в предыдущие годы, не было, но это никого не остановило.
Посетителей праздника развлекали музыкой Центрального военного оркестра МО РФ, викторинами о Прохоровском сражении, выставками, настольными играми. Была даже характерная игра «Танчики» — на пешеходной дорожке дети могли играть танками на радиоуправлении.
Ещё одна деталь праздника особенно порадовала белгородцев — бесплатная солдатская каша. Каждый населённый пункт представлял свою, особенную, кашу. Среди них были Курская, Белгородская и Прохоровская каши. В основном они были гречневой и пшённой, но с разными рецептами. Кстати, рецепты от белгородцев не скрывались — их демонстрировали на каждой палатке.
Все люди хотят праздника. Сейчас его празднуют не так масштабно, как раньше. Но всё равно, спасибо и на этом. Что всё равно проводят праздник.
Ирина, жительница Борисовки
Праздник, действительно, выдался красивым и запоминающимся. Интересно, каким бы он был, если бы губернатор Вячеслав Гладков мог разойтись «на полную катушку» и устроить тот масштаб, который планировался изначально. Но белгородцы были рады и адаптированному под СВО варианту.
Бывшего гендиректора «Белгорблагоустройства» подозревают в превышении полномочий. Имя подозреваемого не называется, но известно, что преступление было совершено осенью 2022 года. При проведении закупки для госнужд на крупную сумму белгородец прописал в техзадании такие условия, которые могли быть под силу одной компании — которой он и хотел отдать договор. План сработал — организация выиграла закупку и получила аванс в 20 млн рублей из городского бюджета.
Но тут в дело вмешалось УФАС которое увидело нарушение главы «Белгорблагоустройства» и запретило заключать контракт с выбранной организацией. Испугавшись кары закона, нарушитель расторг контракт, но аванс возвращать не стал. Вместо этого белгородец заключил с фирмой 34 прямых контракта на 20 млн рублей. После этого в дело вмешались следком и УФСБ. Обвиняемый признал свою вину. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.
Бойцы «Ахмата» поделились с журналистами RT подробностями службы в приграничье Белгородской области. Как оказалось, люди ждали военных, чтобы они защитили белгородцев и их территории. Жители приграничья были очень рады защите. Один из военных рассказал подробнее про радушие белгородцев:
«Люди выходили, приветствовали. В магазинах даже деньги не брали. Было очень приятно. Рады нас видеть».
Напомним, бойцы «Ахмата» прибыли в Белгородскую область, чтобы защищать государственные границы от украинских диверсантов. Ранее они служили в Запорожской области.
Вместе с ростом курса доллара и евро поползли вверх и ценники на бытовую технику и электронику. Рубль вновь ослабевает, а в магазинах Белгородской области не успевают менять ценники. Хотя признаемся, что на некоторые модели цены, наоборот, немного снизились, на другие остались неизменны. Подробнее изучить цены на технику по состоянию на 11 июля можно в нашем отдельном материале.
Значительные скачки цен на электронику и бытовую технику в Белгородской области ранее фиксировали в марте 2022 года — после начала СВО санкции западных стран сильно повлияли на это.