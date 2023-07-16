Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику

12 июля в Белгородской области отмечали юбилей танкового сражения под Прохоровкой — 80-летие с того дня. В честь этого в регионе был объявлен выходной день. Изначально 12 июля планировалось масштабное празднование, но его отменили в связи с оперативной обстановкой — была опасность, что ВСУ решат атаковать белгородцев именно в этот день. Тем не менее, люди отмечали, как могли. Бесплатного подвоза местных жителей до мемориала «Звонница», как в предыдущие годы, не было, но это никого не остановило.