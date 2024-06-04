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Дороги в Белгороде проанализируют за 4 млн рублей

Дороги в Белгороде проанализируют за 4 млн рублей

4 июня 2024, 12:42
Фото: 1MI
Белгорблагоустройство нашло исполнителя работ по анализу и исследованию состояния дорог в Белгороде. За полгода сбора данных и их анализа специалисты получат 4 млн рублей.
Сюжет
Дороги

Для дорог в Белгороде проведут технические испытания, исследования и анализ за 4 млн рублей. Такой контракт появился на сайте государственных закупок 31 мая 2024 года. Управление Белгорблагоустройства подписало его с ООО «ВДБ-Разметка».

Работы по анализу состояния городских дорог будут проводить в течении полугода. Для 590 815 километров автодорог в Белгороде проведут:

  • сбор и систематизацию исходной информации о состоянии автомобильных дорог;
  • обследование и оценку состояния автомобильных дорог;
  • обоснование и назначение ремонтных работ;
  • подготовка информационной основы для разработки единой автоматизированной системы управления состоянием сети автомобильных дорог на основе автоматизированного банка дорожных данных;
  • информационно-аналитическое обеспечение для принятия управленческих решений.

Совместно с подрядчиком УБГБ решит, какие дороги нуждаются в ремонте.

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#Алёна Мальцева#Ремонт#Дороги#Новости Белгорода#Исследование#Работы#Белгород#Анализ#Подрядчик#Состояние#Автоматизированная система#УБГБ
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