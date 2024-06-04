Дороги в Белгороде проанализируют за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Для дорог в Белгороде проведут технические испытания, исследования и анализ за 4 млн рублей. Такой контракт появился на сайте государственных закупок 31 мая 2024 года. Управление Белгорблагоустройства подписало его с ООО «ВДБ-Разметка».
Работы по анализу состояния городских дорог будут проводить в течении полугода. Для 590 815 километров автодорог в Белгороде проведут:
Совместно с подрядчиком УБГБ решит, какие дороги нуждаются в ремонте.