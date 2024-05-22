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В Белгородской области жалуются на дорогу, построенную «Русагро» 18 лет назад

«Просто яма на яме»: белгородка жалуется на дорогу по землям «Русагро»

22 мая 2024, 14:19
Фото: 1MI

В Белгородской области жалуются на дорогу, построенную «Русагро» 18 лет назад

Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой обратить внимание на дорогу между двумя сёлами. Ей ответили, что ремонт этой дороги за счёт бюджета невозможен, так как она расположена на частных землях и не находится на балансе местных властей.

Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой обратить внимание на дорогу от села Жигайловка Корочанского района до села Белый Колодец Шебекинского района. Белгородка попросила засыпать ямы.

«Просто яма на яме, хоть гравием ямы засыпьте», — пишет женщина.

На жалобу жительнице региона ответил Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского городского округа. Чиновник сказал, что ремонт дороги за счёт бюджета Шебекинского городского округа не представляется возможным. Это связано с тем, что дорога расположена на частных землях сельскохозяйственного назначения. Он пояснил, что автомобильная дорога от села Белый Колодезь Шебекинского городского округа до села Заломное Корочанского района была построена в 2005–2006 годах силами ООО «Русагро». Эта автодорога не находится в ведении ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» и не стоит на балансе Белоколодезянской территориальной администрации.

Вячеслав Гладков сообщил о начале ремонта одной из белгородских дорог
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Шебекинский горокруг
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