«Просто яма на яме»: белгородка жалуется на дорогу по землям «Русагро»

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой обратить внимание на дорогу от села Жигайловка Корочанского района до села Белый Колодец Шебекинского района. Белгородка попросила засыпать ямы.
«Просто яма на яме, хоть гравием ямы засыпьте», — пишет женщина.
На жалобу жительнице региона ответил Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского городского округа. Чиновник сказал, что ремонт дороги за счёт бюджета Шебекинского городского округа не представляется возможным. Это связано с тем, что дорога расположена на частных землях сельскохозяйственного назначения. Он пояснил, что автомобильная дорога от села Белый Колодезь Шебекинского городского округа до села Заломное Корочанского района была построена в 2005–2006 годах силами ООО «Русагро». Эта автодорога не находится в ведении ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» и не стоит на балансе Белоколодезянской территориальной администрации.