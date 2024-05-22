«Просто яма на яме»: белгородка жалуется на дорогу по землям «Русагро»

На жалобу жительнице региона ответил Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского городского округа. Чиновник сказал, что ремонт дороги за счёт бюджета Шебекинского городского округа не представляется возможным. Это связано с тем, что дорога расположена на частных землях сельскохозяйственного назначения. Он пояснил, что автомобильная дорога от села Белый Колодезь Шебекинского городского округа до села Заломное Корочанского района была построена в 2005–2006 годах силами ООО «Русагро». Эта автодорога не находится в ведении ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» и не стоит на балансе Белоколодезянской территориальной администрации.