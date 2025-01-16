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Posted 16 января, 12:49

Published 16 января, 12:49

Modified 16 января, 13:01

Updated 16 января, 13:01

В Росстате рассказали, насколько подорожали продукты с наступлением 2025 года

Новый год только наступил, а цены уже кусаются: какие продукты подорожали в 2025 году

16 января 2025, 12:49
Фото: 1MI. В Росстате рассказали, насколько подорожали продукты с наступлением 2025 года

В Росстате назвали самый подорожавший с начала 2025 года продукт

Думали, что цены на продукты перестанут расти после Нового года? Журналисты Бел.Ру проанализировали изменения цен и вынуждены вас огорчить. Подробности — далее.

Информация основана на данных Росстата. Она актуальна по состоянию на 9 января 2025 года и в процентном соотношении относится к цифрам, взятым на конец предыдущего года. Конкретной даты не приводится.

На начало нового года

Мясо, рыба и яйца

Сильнее всего «за год» подорожал в этой категории десяток куриных яиц. Цена на него выросла на 1,79%. Следом идёт неразделанная мороженая рыба. Она прибавила в цене 1,53%.

Остальные подорожавшие продукты прибавили не так значительно. Не учитывалось бескостное мясо:

  • Охлаждённые и мороженые куры (+0,95%);
  • Свинина (+0,74%);
  • Говядина (+0,51%);
  • Баранина (+0,02%).

Килограмм варёной колбасы подешевел на 0,16%, полукопчёной и варёно-копчёной — на 0,10%. Сосиски и сардельки вообще всего на 0,08%.

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Масло и маргарин

Подсолнечное масло впервые за долгое время выбило первенство у сливочного. С начала 2025 года за него жители региона стали отдавать на 1,10% больше.

Сливочное же масло, на стоимость которого сетовали белгородцы с начала осени 2024 года, тоже прибавило — на 0,61%. Заменить его предлагали маргарином, но и он подорожал на столько же.

Цены на сливочное масло и яйца стабильно росли в преддверии Нового года
Цены на сливочное масло и яйца стабильно росли в преддверии Нового года. Фото: 1MI

Молочные продукты

Среди молочки аналитики выделили сыр. Он подорожал на 0,57%. Молоко, ультрапастеризованное и пастеризованное, прибавило 0,51% и 0,35% соответственно.

За килограмм творога нужно будет заплатить на 0,47% больше, а за сметану — на 0,26%.

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Хлеб

Пшеничная мука с конца декабря прошлого года подорожала ненамного (+0,24%), но из-за этого изменилась цена на ржаной и пшенично-ржаной хлеб (+0,54%) и на хлеб и хлебобулочные изделия из муки других сортов (+0,43%).

Макароны и крупы

В этой категории товаров изменения либо радуют глаз, либо совсем незаметны. Незначительная прибавка отмечается у гречневой крупы (+0,09%). У вермишели и макарон из пшеничной муки — наоборот снижение (-0,07% и -0,39% соответственно).

Последний раз хлеб в Белгородской области дорожал ещё в ноябре прошлого года
Последний раз хлеб в Белгородской области дорожал ещё в ноябре прошлого года. Фото: 1MI

Фрукты и овощи

Бесспорными лидерами среди всех продуктов до сих пор остаются свежие огурцы. Они подорожали с начала января аж на 7,77%. Огурцы зимой в регионе регулярно перехватывают пальму первенства: в декабре 2024 года местные жители обнаружили, что где-то за килограмм приходилось отдать более 700 рублей.

Тогда на возмущения отреагировала глава Белгородского района. По её словам, цена на огурцы стабильно росла перед Новым годом по всей стране. Но тем не менее призывала не разводить панику, ведь в розничных магазинах овощ обходился в 200 рублей за 1 килограмм.

Помидоры, которые обычно следовали в списках Бел.Ру сразу за огурцами, в этот раз «не выстрелили». У них прибавка 0,95%. Столько же, кстати, у яблок.

За огурцами теперь идёт репчатый лук (+2,14%), затем свежая белокочанная капуста (+1,98%), столовая свёкла (+1,78%) и картофель (+1,13%).

Хоть и прибавила меньше, но всё же достойна упоминания морковь с «плюсом» в 0,81% за килограмм. На совсем крошечный процент — всего 0,03% — увеличилась также цена на бананы.

Алкоголь

Новогодние праздники хотя и закончились, россияне вышли на работу, но спрос на алкогольные напитки не упал. Стоимость той же водки на начало января была выше на 3,37% в сравнении с декабрём прошлого года. Данные касаемо других алкогольных напитков не описаны.

Подорожание алкоголя предсказывали эксперты
Подорожание алкоголя предсказывали эксперты. Фото: 1MI

Спустя две недели после Нового года

Также Росстат уже представил цифры по состоянию на 13 января. Стоимость большей части продуктов либо упала, либо не сильно изменилась от той, что была представлена выше.

В целом индекс потребительских цен в стране (далее ИПЦ) по отношению к концу декабря 2024 года составил 100,67%. Это пока меньше, чем в целом за январь прошлого года — тогда значение было равно 100,86%.

Эксперт в области инвестиций и криптовалюты Азат Валеев так прокомментировал свежие данные, представленные Росстатом:

«Год закончен. Поздравляю, ваши деньги снова обесценились на 1/5 всего за один год. Надеюсь, ваши доходы выросли больше инфляции».

С 1 января и на сегодняшний день среднесуточный прирост цен в России около 0,051%. Он был меньше даже перед недавними праздниками (0,042%), что уж говорить о значении января 2024 года (0,028%).

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Продукты питания#Инфляция#Цены#Россия#Росстат
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