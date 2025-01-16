Новый год только наступил, а цены уже кусаются: какие продукты подорожали в 2025 году

Тогда на возмущения отреагировала глава Белгородского района. По её словам, цена на огурцы стабильно росла перед Новым годом по всей стране. Но тем не менее призывала не разводить панику, ведь в розничных магазинах овощ обходился в 200 рублей за 1 килограмм.