Переходим на маргарин: сколько в среднем стоит сливочное масло в Белгороде?

Зашли мы и в «нищемаркет» в поисках низких цен на сливочное масло. Нашли только ценники — полки оказались пусты. По ним можно судить, что стоимость пачки размером 200 грамм в «Победе» колеблется от 84 до 249 рублей. А вот за упаковку весом в 500 грамм нужно будет заплатить всего 124,9 рубля. По качеству продукта сказать ничего не можем — его попросту нет.