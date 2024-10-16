Переходим на маргарин: сколько в среднем стоит сливочное масло в Белгороде?

Posted 16 октября, 12:36
Published 16 октября, 12:36
Modified 17 октября, 08:45
Updated 17 октября, 08:45
По данным Росстата, цена на сливочное масло выросла более чем на 18% с начала лета этого года. В среднем упаковка продукта подорожала на 50 рублей. Теперь пачка масла стоит около 200 рублей в зависимости от марки и региона продаж.
По словам чиновников, такой рост цен происходит из-за дефицита молочного жира, который напрямую влияет на стоимость продукции и её промышленного производства. Безусловно, тенденция с подорожанием связана с высокой инфляцией в том числе.
Стоит упомянуть, что средняя цена сливочного масла в Белгородской области за одну только неделю с 30 сентября по 7 октября увеличилась с 818,12 руб/кг до 822,11 руб/кг. То есть сейчас за пачку весом в 200 г придётся отдать 164 рубля. Журналисты Бел.Ру решили проверить эти данные, отправившись в популярные продуктовые магазины Белгорода: «Магнит», «Пятёрочка», «ВкусВилл», «Победа», «Линия».
В первом же магазине около прилавка с молочной продукцией стояли покупатели, возмущённые подорожанием масла, в особенности «Крестьянского» от «Томмолоко». Оно стоит 180 рублей за 180 грамм в магазине «Магнит».
Что касается других брендов, стоимость сливочного масла колеблется от 142 до 239 рубля за 180 грамм и от 219 до 259 рубля за 200 грамм.
В «Пятёрочке» цены на сливочное масло варьировались от 123,9 до 269,9 рубля за 180 грамм продукта. Стоимость пачки в 200 грамм равнялась 239,9 рубля, упаковка весом 175 грамм — 219,9 рубля, а 160 грамм — 179,9 рубля.
Примечательно, что цена на сливочное масло «Авида» (Белгородская область) и в «Магните», и в «Пятёрочке» одинаковая и равняется 169,9 рубля за 180 грамм. Точно такой же продукт в гипермаркете «Линия» стоит 155,9 рубля.
Цена на масло бренда «Вкуснотеево» (Воронежская область) в магазинах также различается: в «Линии» — 277,9 рубля за 200 грамм, в «Магните» — 259,9 рубля, в «Победе» - 249,9 рубля, а в «Пятёрочке» — 239,9 рубля.
Во «ВкусВилле» продаётся сливочное масло собственного бренда. Цена на него составляет 278 рублей за 200 грамм. А стоимость «Волгодонского» продукта в магазине достигает 380 рублей за 200 грамм.
В «Красном и белом» сливочного масла на прилавках не оказалось. Однако цена на продукт в фермерском магазине рядом составила 650 руб/кг, то есть 130 рублей за 200 грамм.
Зашли мы и в «нищемаркет» в поисках низких цен на сливочное масло. Нашли только ценники — полки оказались пусты. По ним можно судить, что стоимость пачки размером 200 грамм в «Победе» колеблется от 84 до 249 рублей. А вот за упаковку весом в 500 грамм нужно будет заплатить всего 124,9 рубля. По качеству продукта сказать ничего не можем — его попросту нет.
В гипермаркете «Линия» наблюдался самый большой выбор сливочного масла, как и разброс цен на него. За упаковку весом 180 грамм придётся отдать от 169,9 до 349,9 рубля, за пачку в 200 грамм — от 183,9 до 277,9 рубля, 170 грамм сливочного обойдутся в 187,9 — 209,9 рубля.
При этом цена на маргарин во всех магазинах составила в среднем от 20 до 60 рублей.
Стоит отметить, что цены на продукцию, содержащую сливочное масло, например, выпечку, выросли. Так, стоимость круассанов в кафе-пекарне «Бонифаций» с августа этого года поднялась примерно на 3,5%.
В среднем, чтобы купить пачку сливочного масла в Белгороде, придётся отдать 170 рублей. Цена будет зависеть от бренда, магазина и веса упаковки.
Интересно, что с начала 2023 года цена на сливочное масло оставалась неизменной, а с апреля по август даже снижалась. Далее, с августа по октябрь стоимость продукта повышалась, дойдя до изначального состояния. А в ноябре–декабре резко увеличилась и продолжила расти в 2024 году. Эти данные были опубликованы Центральным банком в его аналитических материалах.
Таким образом, тенденция к увеличению цены на сливочное масло наметилась уже в октябре 2023 года и только усилилась в 2024-м.