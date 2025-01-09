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Posted 9 января, 09:49

Published 9 января, 09:49

Modified 9 января, 09:49

Updated 9 января, 09:49

В Белгороде подорожали небольшие однушки и студии

Подорожали даже малогабаритки: как на небольшое жильё в Белгороде изменилась цена?

9 января 2025, 09:49
Фото: Изображение Midjourney. В Белгороде подорожали небольшие однушки и студии

Белгородцы платили за малогарабритное жильё больше, чем в 2023 году

Сюжет
Недвижимость
За минувший год цены на малогабаритные квартиры до 32 квадратных метров по России выросли примерно на 20%. А как обстоят дела в Белгороде? Ответ на этот вопрос нашли специалисты портала «Мир квартир».

В Белгороде цена за квадратный метр малогабаритной квартиры составила 134 297 рублей. За 2024 год эта сумма, в отличие от других регионов, уменьшилась на 1%. При этом средняя стоимость жилья составила 3 млн 645 тыс. 585 рублей, что на 3,3% больше, чем в 2023 году.

В Курске же произошло сильное подорожание: один «квадрат» вырос на 33,1% — до 117 170 рублей, а стоимость квартиры увеличилась на 38,6% — до 3 млн 461 тыс. 917 рублей. В Воронеже стоимость всего за год увеличилась на 39,9% — до 136 479 рублей и до 3 млн 504 тыс. 213 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге малогабаритки тоже подорожали: на 24,9% и на 13,5% соответственно — до 11,7 млн и 7,3 млн рублей.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Квартиры#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Малогабаритки
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