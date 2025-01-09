Подорожали даже малогабаритки: как на небольшое жильё в Белгороде изменилась цена?

В Белгороде цена за квадратный метр малогабаритной квартиры составила 134 297 рублей. За 2024 год эта сумма, в отличие от других регионов, уменьшилась на 1%. При этом средняя стоимость жилья составила 3 млн 645 тыс. 585 рублей, что на 3,3% больше, чем в 2023 году.