Новогоднего чуда не будет: огурцы продолжают расти в цене в Белгородской области

Posted 27 декабря, 10:50
Published 27 декабря, 10:50
Modified 27 декабря, 10:50
Updated 27 декабря, 10:50
Сильнее всего за отчётный период выросли цены на огурцы. Что предсказуемо, ведь рост стоимости этого овоща белгородцы наблюдают уже далеко не одну неделю. Жителей региона продавцы просят по этому поводу «не истерить», но тема стала предметом активного обсуждения пользователей в Сети.
За неделю огурцы подорожали на 5,81%. Недавно местные жители жаловались, что цена за килограмм может превысить 700 рублей.
Второй место в списке также традиционно отдаётся помидорам, хотя у них прирост меньше — 2,96%. На 2,19% вырос ценник на охлаждённую и мороженую курицу.
Чуть меньше, но тоже подорожали сливочное масло (+1,9%), куриные яйца (1,86%), а также мороженая неразделанная рыба (+1,43%).