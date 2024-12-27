Новогоднего чуда не будет: огурцы продолжают расти в цене в Белгородской области

Сильнее всего за отчётный период выросли цены на огурцы. Что предсказуемо, ведь рост стоимости этого овоща белгородцы наблюдают уже далеко не одну неделю. Жителей региона продавцы просят по этому поводу «не истерить», но тема стала предметом активного обсуждения пользователей в Сети.