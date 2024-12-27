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Posted 27 декабря, 10:50

Published 27 декабря, 10:50

Modified 27 декабря, 10:50

Updated 27 декабря, 10:50

Свежие огурцы — вновь в лидерах по подорожанию

Новогоднего чуда не будет: огурцы продолжают расти в цене в Белгородской области

27 декабря 2024, 10:50
Фото: 1MI. Свежие огурцы — вновь в лидерах по подорожанию

Овощи и курица подорожали к Новому году в Белгородской области

Последняя неделя уходящего 2024 года «добивает» белгородцев ростом цен на продукты. Больше всего, конечно, беспокоит взлетевшая до небес стоимость огурцов. Белгородстат подвёл итоги еженедельного мониторинга.

Сильнее всего за отчётный период выросли цены на огурцы. Что предсказуемо, ведь рост стоимости этого овоща белгородцы наблюдают уже далеко не одну неделю. Жителей региона продавцы просят по этому поводу «не истерить», но тема стала предметом активного обсуждения пользователей в Сети.

За неделю огурцы подорожали на 5,81%. Недавно местные жители жаловались, что цена за килограмм может превысить 700 рублей.

Второй место в списке также традиционно отдаётся помидорам, хотя у них прирост меньше — 2,96%. На 2,19% вырос ценник на охлаждённую и мороженую курицу.

Чуть меньше, но тоже подорожали сливочное масло (+1,9%), куриные яйца (1,86%), а также мороженая неразделанная рыба (+1,43%).

«Или не продаётся»: белгородцев просят «не истерить» по поводу цен на огурцы
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Курица#Масло#Цены#Помидоры#Огурцы#Белгород
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