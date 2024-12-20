Снова рост: как изменились цены на бензин за неделю в Белгороде?

Posted 20 декабря, 14:09
Published 20 декабря, 14:09
Modified 20 декабря, 14:09
Updated 20 декабря, 14:09
По данным на 16 декабря в Белгородской области за неделю подорожали все марки бензина. Так, АИ-92 стоил 54,9 рубля (+0,62 ₽ за неделю), АИ-95 — 59,72 рубля (+0,56 ₽), АИ-98 и выше — 82,21 рубля (+0,53 ₽).
Цена дизельного топлива повысилась до 66,01 рубля (+0,74 ₽).
Добавим, что Белгородская область была на третьем месте в ЦФО по стоимости топлива. Её опережали только Москва, с которой на прошлой неделе разница была всего в пять копеек, и Подмосковье.
По стоимости приграничный регион догоняет и соседняя Воронежская область.