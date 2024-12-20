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Posted 20 декабря, 14:09

Published 20 декабря, 14:09

Modified 20 декабря, 14:09

Updated 20 декабря, 14:09

Дизель за неделю подорожал сильнее всего

Снова рост: как изменились цены на бензин за неделю в Белгороде?

20 декабря 2024, 14:09
Фото: 1MI. Дизель за неделю подорожал сильнее всего

В Белгороде вновь подорожали все марки бензина

Сюжет
Бензин
В Белгородской области продолжают расти цены на топливо — увеличение за последнюю неделю коснулось всех марок бензина. Данными о динамике поделился Белгородстат.

По данным на 16 декабря в Белгородской области за неделю подорожали все марки бензина. Так, АИ-92 стоил 54,9 рубля (+0,62 ₽ за неделю), АИ-95 — 59,72 рубля (+0,56 ₽), АИ-98 и выше — 82,21 рубля (+0,53 ₽).

Цена дизельного топлива повысилась до 66,01 рубля (+0,74 ₽).

Добавим, что Белгородская область была на третьем месте в ЦФО по стоимости топлива. Её опережали только Москва, с которой на прошлой неделе разница была всего в пять копеек, и Подмосковье.

По стоимости приграничный регион догоняет и соседняя Воронежская область.

Дешевле не становится: топливо в Белгородской области продолжает дорожать
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бензин#Новости Белгорода#Белгород#Цены на бензин
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