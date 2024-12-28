От селёдки до лосося: 7 полезных и безопасных видов рыбы на любой бюджет

Словом, чем выше находится рыба в пищевой цепочке, тем она опаснее, потому что ест рыбу, которая до этого ела другую и т. д. Всё это приводит к накоплению загрязняющих веществ в мясе. Особи, находящиеся в нижней части пищевой цепочки, как правило, являются более экологичным вариантом, поскольку у них короткая продолжительность жизни и они быстро размножаются — это позволяет выращивать их с меньшим воздействием на экосистему океана.