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Posted 28 декабря, 07:29

Published 28 декабря, 07:29

Modified 28 декабря, 07:54

Updated 28 декабря, 07:54

УФАС будет контролировать цены в белгородских магазинах в преддверии Нового года

Жалобы услышали? УФАС проверит цены в «Магните», «Пятёрочке», «Ленте» в Белгороде

28 декабря 2024, 07:29
Фото: 1MI.

УФАС будет контролировать цены в белгородских магазинах в преддверии Нового года

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Новости Белгорода
Белгородским магазинам направили информацию о недопущении необоснованного повышения цен на товары в предновогодние дни. Контролировать это будут сотрудники регионального УФАС.

В преддверии новогодних праздников сотрудники белгородского УФАС направили ретейлерам информацию о недопущении необоснованного повышения цен на их товары. Такое требование направили из-за повышенного в предновогодние дни риска.

Уточняется, что письма получили магазины «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Линия», «Европа», «Айсберг», «Победа».

Торговые сети должны сообщать ведомству о предложениях и уведомлениях поставщиков о повышении цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и других услуг.

В случае, если факт необоснованного повышения стоимости зафиксируют, в отношении нарушителя примут меры антимонопольного реагирования.

Напомним, что последнюю неделю белгородцев возмущает высокая стоимость огурцов, чья цена достигает 700 рублей за килограмм. В одном из случаев пообещала разобраться глава Белгородского района Анна Куташова.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новогодние праздники#Новости Белгорода#Белгородское уфас#Белгород#Ретейлеры
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