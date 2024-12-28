Жалобы услышали? УФАС проверит цены в «Магните», «Пятёрочке», «Ленте» в Белгороде

Posted 28 декабря, 07:29
Published 28 декабря, 07:29
Modified 28 декабря, 07:54
Updated 28 декабря, 07:54
В преддверии новогодних праздников сотрудники белгородского УФАС направили ретейлерам информацию о недопущении необоснованного повышения цен на их товары. Такое требование направили из-за повышенного в предновогодние дни риска.
Уточняется, что письма получили магазины «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Линия», «Европа», «Айсберг», «Победа».
Торговые сети должны сообщать ведомству о предложениях и уведомлениях поставщиков о повышении цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и других услуг.
В случае, если факт необоснованного повышения стоимости зафиксируют, в отношении нарушителя примут меры антимонопольного реагирования.
Напомним, что последнюю неделю белгородцев возмущает высокая стоимость огурцов, чья цена достигает 700 рублей за килограмм. В одном из случаев пообещала разобраться глава Белгородского района Анна Куташова.