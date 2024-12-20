Огурцы по 700 рублей? Белгородцы негодуют от уже традиционного повышения цен

Белгородцев поразили огурцы за почти 700 рублей

Такую стоимость дали огурцам, выращенным в Разумном. В администрации муниципалитета же заверили, что рост цен наблюдается по всей стране, но, несмотря на это, в регионе можно найти огурцы и по 200 рублей за килограмм.