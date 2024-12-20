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Posted 20 декабря, 14:25

Published 20 декабря, 14:25

Modified 20 декабря, 14:25

Updated 20 декабря, 14:25

Огурцы бьют рекорды по росту цен

Огурцы по 700 рублей? Белгородцы негодуют от уже традиционного повышения цен

20 декабря 2024, 14:25
Фото: 1MI. Огурцы бьют рекорды по росту цен

Белгородцев поразили огурцы за почти 700 рублей

Такую стоимость дали огурцам, выращенным в Разумном. В администрации муниципалитета же заверили, что рост цен наблюдается по всей стране, но, несмотря на это, в регионе можно найти огурцы и по 200 рублей за килограмм.

Белгородцы в очередной раз жалуются на повышение стоимости огурцов. По словам жительницы, разуменские огурцы продаются по 695 рублей за килограмм. Такая цена сильно поразила белгородцев, поэтому они решили узнать, как такое возможно.

На обращение ответила глава Белгородского района Анна Куташова. Она объяснила, что рост цен на продукты наблюдается по всей стране.

«В настоящее время рост цен наблюдается по всей стране. Цены на продукцию складываются исходя из себестоимости на её производство, расходов на хранение, доставку и реализацию, торговой наценки, а также потребительских свойств товара. Ежедневно осуществляется мониторинг цен на продовольственные товары, в том числе и огурцы. В сетевых предприятиях торговли можно приобрести огурцы по цене 199,99 за 1 кг. Информация по установленным фактам необоснованного повышения цен направляется в УФАС для принятия мер», — объяснила Анна Куташова.

Отметим, что только за последнюю неделю цены на огурцы увеличились на 9%, а жалобы на такой рост стали уже ежегодной традицией.

В январе этого года килограмм огурцов стоил 300 рублей, что в два раза меньше нынешних цен. А в январе 2023-го цена не превышала 137 рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Рост цен#Огурцы#Белгород
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