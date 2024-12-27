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Posted 27 декабря, 07:41

Published 27 декабря, 07:41

Modified 27 декабря, 07:41

Updated 27 декабря, 07:41

Огурцы вновь стали самым обсуждаемом продуктом

«Или не продаётся»: белгородцев просят «не истерить» по поводу цен на огурцы

27 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI. Огурцы вновь стали самым обсуждаемом продуктом

Белгородцы не могут смириться с высокими ценами на огурцы

На этот раз белгородка заметила в магазине килограмм огурцов за 720 рублей. При этом товар продают через дорогу от того места, где его вырастили. На обращение ответила глава района Анна Куташова.

Белгородцы вновь заметили «золотые» огурцы в местных магазинах. На этот раз высокую стоимость зафиксировали в магазине в Разумном, через дорогу от которого находятся теплицы, где огурцы и выращивают, утверждает жительница. Несмотря на это, стоимость товара достигает 720 рублей за килограмм.

«Мне кажется, в Якутии цены ниже», — отметила белгородка.

На товаре продавцы даже разместили картонку с подписью «не истерить» по поводу цен на огурцы, иначе их вообще не продадут. Судя по всему, возмущались уже многие.

На обращение ответила глава Белгородского района Анна Куташова, которая пообещала проверить магазин на предмет ценообразования и при необходимости привлечь прокуратуру района.

Она также объяснила, что в целом рост цен наблюдается по всей стране.

«Цены на продукцию складываются исходя из себестоимости на её производство, расходов на хранение, доставку и реализацию, торговой наценки, а также потребительских свойств товара. Ежедневно осуществляется мониторинг цен на продовольственные товары, в том числе и огурцы. В сетевых предприятиях торговли можно приобрести огурцы по цене 209,99 за 1 кг», — объяснила чиновница.
Огурцы в Белгородском районе
Огурцы в Белгородском районе
Огурцы в Белгородском районе. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Интересно, что неделю назад на огурцы по 695 рублей за килограмм тоже жаловались, но по тому факту Куташова проверку не направляла.

За неделю цены на огурцы увеличились на 9%, а только в январе этого года килограмм можно было приобрести всего за 300 рублей.

Огурцы по 700 рублей? Белгородцы негодуют от уже традиционного повышения цен
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Цены#Разумное#Подорожание#Огурцы#Белгород#Анна Куташова
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