«Или не продаётся»: белгородцев просят «не истерить» по поводу цен на огурцы

Белгородцы вновь заметили «золотые» огурцы в местных магазинах. На этот раз высокую стоимость зафиксировали в магазине в Разумном, через дорогу от которого находятся теплицы, где огурцы и выращивают, утверждает жительница. Несмотря на это, стоимость товара достигает 720 рублей за килограмм.