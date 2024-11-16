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Posted 16 ноября, 05:40

Published 16 ноября, 05:40

Modified 16 ноября, 06:10

Updated 16 ноября, 06:10

Пора заводить корову? Что происходит с ценами на молоко в Белгороде

Пора заводить корову? Что происходит с ценами на молоко в Белгороде

16 ноября 2024, 05:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Традиционно в преддверии Нового года в областном центре, и по всей России, дорожают некоторые продукты. Но когда изменение стоимости начинается ещё осенью, люди бьют тревогу. Сначала было сливочное масло, а теперь и молоко?

Журналисты Бел.Ру решили изучить стоимость продукции в торговых сетях Белгорода.

Как и масло?

Ранее стало известно, что в течение недели цена на молоко значительно возросла, что заметили жители не только Белгорода, но и других регионов России.

Крупнейший молочный производитель «Экомилк» с 1 октября увеличил цены на свою продукцию для магазинов на 10%. В период с 29 октября по 5 ноября по стране наблюдался общий рост цен на молоко на 10%, а в Белгородской области — на 20%. В Белгородстате сообщали, что за неделю пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало до 70,31 рубля за литр, стерилизованное — до 98,06 рубля.

В ответ на эти изменения Генпрокуратура России инициировала проверку, чтобы установить законность повышения цен производителями. В проверке также участвуют Федеральная антимонопольная служба, Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли. Прокуроры оценят действия предприятий и, если будет необходимо, примут соответствующие меры.

Журналисты Бел.Ру решили изучить стоимость молока в торговых сетях Белгорода.

«Магнит»

В торговой сети представлены различные марки продукции. К примеру, бутылку молока марки «Авида» (900 мл) со скидкой можно купить за 92,99 рубля. Дороже стоит молоко марки «Вкуснотеево» (950 г) — 124,99 рубля. Молоко «Домик в деревне» (1,4 л) обойдётся в 144,99 рубля со скидкой.

Есть варианты немного подешевле — молоко «Моя цена» (973 мл) и «Молочная поляна» (930 мл). Стоимость 83,99 и 89,99 рубля соответственно.

Фото: Сайт магазина

«Пятёрочка»

В магазинах областного центра сети, к примеру, представлены молоко марки «Молочная поляна» (930 мл) стоимостью 76,49 рубля, «Сарафаново» (930 мл) — 76,99 рубля и продукция категории «Красная цена» — 59,99 рубля за 900 мл.

Что касается продукции большего объёма (1,5 л), молоко марки «Богдаша» можно приобрести за 134,99 рубля, а «Станция молочная» — 136,99 рубля.

Фото: Сайт магазина

«Лента»

Самый обширный выбор продукции представлен в «Ленте». Соответственно, разброс цен также намного больше. К примеру, литр молока марки «Эконива» стоит 94,99 рубля. Молоко «Авида» (970 мл) можно приобрести за 92,99 рубля. Товар марки «Простоквашино» (930 мл) реализуют за 79,99 рубля, молоко «Лента» (900 мл) — за 69,99 рубля.

Представлено на полках сети молоко марки «Нежеголь». Стоимость литра составляет 56,49 рубля. А продукцию «365 дней» в объёме 925 мл можно приобрести за 53,99 рубля.

Фото: Сайт магазина

«Перекрёсток»

На выбор белгородцам представлены различные позиции продукции. К примеру, цена за литр молока производства «Томмолоко» достигает 61,99 рубля. Продукцию марки «Простоквашино» (930 мл) и «Зелёная линия» такого же объёма можно приобрести за 79,99 рубля.

Немного дороже продукция марки «Домик в деревне» — 94,99 рубля за 930 мл. А молоко марки «Лебедяньмолоко» в объёме 1,4 литра продают за 109,99 рубля.

Фото: Сайт магазина

«Метро»

Достаточно большой выбор молока представлен в «Метро». Продукцию марки «Бабушкина крынка» (1 л) можно приобрести за 91,91 рубля. Дороже молоко марки «Простоквашино» (930 мл) — 95,90 рубля, а также «Авида» (970 мл) — 96,90 рубля.

Марку «Домик в деревне» (925 мл) можно купить за 116 рублей. А продукцию «Лебедяньмолоко» (900 мл) продают за 82,90 рубля.

Фото: Сайт магазина

«Ашан»

В магазине, к примеру, литр продукции «Томмолоко» можно купить за 65,80 рубля. Молоко питьевое «Авида» в объёме 900 мл продают за 88,20 рубля, а продукцию марки «Домик в деревне» (950 мл) — за 109,99 рубля.

Среди дешёвых вариантов — молоко «Каждый день» (900 мл) стоимостью 40,98 рубля и молоко «Богдаша» (800 мл) — 53,50 рубля.

Фото: Сайт магазина

Таким образом, стоимость молока в торговых сетях Белгорода зависит от объёма и производителя. Есть как дешёвые варианты, товары со скидкой, так и дорогие позиции.

Напомним, ранее в Белгородской области, и по всей России, подорожало сливочное масло. Как отметил эксперт, цены растут из-за дорогого производства: на одну единицу продукции необходим большой объём молока.

Борщевой набор и яблоки дорожают, а что с маслом? О ценах в Белгородской области
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