Пора заводить корову? Что происходит с ценами на молоко в Белгороде

Крупнейший молочный производитель «Экомилк» с 1 октября увеличил цены на свою продукцию для магазинов на 10%. В период с 29 октября по 5 ноября по стране наблюдался общий рост цен на молоко на 10%, а в Белгородской области — на 20%. В Белгородстате сообщали, что за неделю пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало до 70,31 рубля за литр, стерилизованное — до 98,06 рубля.