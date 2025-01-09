Ранены двое, есть разрушения: что известно о последствиях атак на Белгородчину?

Также в Белгородской области появились новые дорожные знаки, указывающие местоположение пунктов временного размещения, что вызвало обеспокоенность у местных жителей. Знаки были накрыты чёрной плёнкой, но на одном из них «чехол» случайно слетел, открыв информацию о ближайших ПВР и медицинском номере. Глава Волоконовского района Сергей Бикетов пояснил, что эти знаки установлены как подготовка к возможной эвакуации, но в настоящее время в этом нет нужды.