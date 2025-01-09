Ранены двое, есть разрушения: что известно о последствиях атак на Белгородчину?

Posted 9 января, 08:46
Published 9 января, 08:46
Modified 9 января, 09:03
Updated 9 января, 09:03
8 января после падения обломков сбитого беспилотника в Белгороде повреждены кровля и потолок в одной из квартир многоквартирного дома.
В Белгородском районе беспилотники атаковали посёлки Октябрьский и Разумное, а также сёла Красное, Крутой Лог, Чайки, Черемошное и Ясные Зори. Из 14 дронов восемь были успешно уничтожены силами ПВО. Атаки привели к повреждениям четырёх частных домов, восьми автомобилей, трёх надворных построек, сельскохозяйственного предприятия и линии электропередачи. Электроснабжение было восстановлено на улице в посёлке Разумное и в двух домах Крутого Лога.
В Валуйском округе атаки четырёх беспилотников затронули сёла Борки, Кукуевка и хутор Леоновка. Один из дронов был сбит. В хуторе Леоновка из-за атаки FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю пострадали двое жителей. Женщина отпущена на амбулаторное лечение, мужчина госпитализирован. Кроме того, повреждены три автомобиля и надворная постройка.
В Волоконовском районе атака одного беспилотника на село Тишанка не привела к разрушениям.
В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и сёлам Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпустили 17 боеприпасов и два беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В Губкинском округе система ПВО сбила два беспилотника, последствий нет.
Краснояружский район также стал мишенью для атак: посёлок Прилесье и сёла Графовка и Теребрено подверглись обстрелам, в ходе которых было выпущено 35 боеприпасов, также выпущен один беспилотник. Два частных дома и линия электропередачи получили повреждения. Электричество восстановлено в Графовке.
Прохоровский район стал ещё одним местом сбития беспилотника. Никаких последствий для местных жителей и инфраструктуры не зафиксировали.
В Шебекинском округе сёла Вознесеновка, Муром, Никольское и хутор Марьино пострадали от одного обстрела и атак шести беспилотников. Пять из них были сбиты. Повреждены два частных дома и надворная постройка.
Также в Белгородской области появились новые дорожные знаки, указывающие местоположение пунктов временного размещения, что вызвало обеспокоенность у местных жителей. Знаки были накрыты чёрной плёнкой, но на одном из них «чехол» случайно слетел, открыв информацию о ближайших ПВР и медицинском номере. Глава Волоконовского района Сергей Бикетов пояснил, что эти знаки установлены как подготовка к возможной эвакуации, но в настоящее время в этом нет нужды.