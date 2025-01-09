Грядёт эвакуация? Почему под Белгородом установили знаки о расположении ПВР

Posted 9 января, 08:05
Published 9 января, 08:05
Modified 9 января, 08:05
Updated 9 января, 08:05
В праздничные выходные жители Белгородской области заметили на дорогах новые знаки, которые оказались закрыты чёрной плёнкой. Но на одном из них «чехол» слетел, что позволило некоторым ознакомиться с содержимым: оказалось, что на табличке указан адрес ближайшего пункта временного размещения и единый медицинский номер.
Такой знак житель заметил на автодороге Волоконовка — Новый Оскол. Установили ли их в других муниципалитетах региона, пока не известно.
Глава Волоконовского района Сергей Бикетов объяснил размещение таких знаков. По его словам, их установили на случай временного перемещения жителей. А закрыты они в данный момент потому, что в их использовании пока необходимости нет.