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Posted 9 января, 08:05

Published 9 января, 08:05

Modified 9 января, 08:05

Updated 9 января, 08:05

Дорожный знак с информацией о местоположении ПВР

Грядёт эвакуация? Почему под Белгородом установили знаки о расположении ПВР

9 января 2025, 08:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Дорожный знак с информацией о местоположении ПВР

Белгородцев насторожили знаки о местоположениях ближайших ПВР

Сюжет
Эвакуация
Дорожные знаки с информацией о расположении ближайших пунктов временного размещения напугали жителей региона. Их установку объяснил глава одного из районов.

В праздничные выходные жители Белгородской области заметили на дорогах новые знаки, которые оказались закрыты чёрной плёнкой. Но на одном из них «чехол» слетел, что позволило некоторым ознакомиться с содержимым: оказалось, что на табличке указан адрес ближайшего пункта временного размещения и единый медицинский номер.

Такой знак житель заметил на автодороге Волоконовка — Новый Оскол. Установили ли их в других муниципалитетах региона, пока не известно.

Глава Волоконовского района Сергей Бикетов объяснил размещение таких знаков. По его словам, их установили на случай временного перемещения жителей. А закрыты они в данный момент потому, что в их использовании пока необходимости нет.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый Оскол#Эвакуация#Волоконовка#Дорожные знаки#Белгород#Сергей бикетов#Приграничье#Пвр#Пункты ПВР
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