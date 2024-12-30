В Шебекино 50 МКД обтянут сеткой для защиты от беспилотников

Posted 30 декабря, 07:50
Published 30 декабря, 07:50
Modified 30 декабря, 07:52
Updated 30 декабря, 07:52
В приграничном белгородском городе на многоквартирные дома начали вешать специальную сетку, которая должна помочь защитить здания от украинских дронов. Губернатор сообщил, что оплатили материал на 50 домов. Привезти его должны в середине января.
Закрывать МКД начнут во второй половине месяца. Какие именно — определят после консультаций с главой округа, силовыми ведомствами и Министерством обороны. Один подрядчик десять домов взял на себя, там работы уже идут, несколько МКД уже обтянули сеткой.
Гладков также проверил ход восстановления жилых домов в Шебекино. Так, на многоэтажке на улице Мичурина заменили 600 метров кровли. 30 декабря эти работы должны завершить. Доме №2 по улице Железнодорожной уже почти завершили внутреннюю отделку. В МКД на улице Фрунзе течёт крыша — устранять начнут 3 января.