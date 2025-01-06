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Posted 6 января, 19:05

Published 6 января, 19:05

Modified 6 января, 20:43

Updated 6 января, 20:43

Под Белгородом раздались взрывы

Под Белгородом раздались взрывы

6 января 2025, 19:05
Фото: bel.ru.
В Рождественский сочельник ВСУ обстреляли белгородское приграничье, работала система ПВО.

6 января около десяти часов вечера в Белгородской области объявили ракетную опасность. В работу включилась система противовоздушной обороны. В небе прозвучали взрывы.

Мониторинговые каналы в Telegram сообщили, что обстрел вёлся в районе от Шебекино до Белгорода кассетными боеприпасами.

Сообщений о последствиях на земле на момент публикации не поступало. Официальной информации пока тоже нет.

Дополнение. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде последствий атаки не обнаружили. В Белгородском районе разрушения есть в Таврово — повреждены два частных дома и машина.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Атака ВСУ
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