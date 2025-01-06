Под Белгородом раздались взрывы

Posted 6 января, 19:05
Published 6 января, 19:05
Modified 6 января, 20:43
Updated 6 января, 20:43
6 января около десяти часов вечера в Белгородской области объявили ракетную опасность. В работу включилась система противовоздушной обороны. В небе прозвучали взрывы.
Мониторинговые каналы в Telegram сообщили, что обстрел вёлся в районе от Шебекино до Белгорода кассетными боеприпасами.
Сообщений о последствиях на земле на момент публикации не поступало. Официальной информации пока тоже нет.
Дополнение. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде последствий атаки не обнаружили. В Белгородском районе разрушения есть в Таврово — повреждены два частных дома и машина.