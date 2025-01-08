Под Белгородом сгорело авто после одной из атак ВСУ. Что ещё известно о последствиях?

Posted 8 января, 17:37
Published 8 января, 17:37
Modified 8 января, 17:39
Updated 8 января, 17:39
В Белгородской области ещё несколько населённых пунктов подверглись атакам ВСУ. Есть последствия.
В Белгородском районе после атаки дрона сгорела машина. Произошло это в селе Чайки. Также посекло заборы двух частных домов.
В том же селе взорвался второй беспилотник. В результате пострадали КамАЗ и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Дважды в результате атак ВСУ в регионе повреждены линии электропередачи. В Краснояружском районе без света частично осталась Графовка. ЛЭП здесь пострадала после обстрелов.
Пока что нет электричества и на одной из улиц в Разумном в Белгородском районе. В этом случае ЛЭП повредили обломки сбитого БПЛА.
Кроме того, дрон взорвался в шебекинском Муроме — произошло это возле частного дома, в нём выбиты окна.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ещё один удар сегодня пришёлся на Валуйский округ. Ранена семейная пара: автомобиль, в котором ехали муж и жена, атаковал FPV-дрон. Другие сегодняшние атаки обошлись без пострадавших.