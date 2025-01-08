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Posted 8 января, 17:37

Published 8 января, 17:37

Modified 8 января, 17:39

Updated 8 января, 17:39

Сгоревшая после атаки БПЛА машина под Белгородом

Под Белгородом сгорело авто после одной из атак ВСУ. Что ещё известно о последствиях?

8 января 2025, 17:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Сгоревшая после атаки БПЛА машина под Белгородом

ВСУ атаковали Шебекинский округ, Краснояружский и Белгородский районы

Сюжет
Приграничье
Дважды повреждены линии электропередачи, из-за чего некоторые жители региона временно остаются без света. Кроме того, под удар попали частные дома, сельхозпредприятие и КамАЗ.

В Белгородской области ещё несколько населённых пунктов подверглись атакам ВСУ. Есть последствия.

В Белгородском районе после атаки дрона сгорела машина. Произошло это в селе Чайки. Также посекло заборы двух частных домов.

В том же селе взорвался второй беспилотник. В результате пострадали КамАЗ и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дважды в результате атак ВСУ в регионе повреждены линии электропередачи. В Краснояружском районе без света частично осталась Графовка. ЛЭП здесь пострадала после обстрелов.

Пока что нет электричества и на одной из улиц в Разумном в Белгородском районе. В этом случае ЛЭП повредили обломки сбитого БПЛА.

Кроме того, дрон взорвался в шебекинском Муроме — произошло это возле частного дома, в нём выбиты окна.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ещё один удар сегодня пришёлся на Валуйский округ. Ранена семейная пара: автомобиль, в котором ехали муж и жена, атаковал FPV-дрон. Другие сегодняшние атаки обошлись без пострадавших.

Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия атак ВСУ на Белгородскую область . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видео
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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