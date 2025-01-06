Инфраструктурный объект и ЛЭП попали под удар дронов в Белгородской области

В Волоконовском районе без света временно остаются сёла Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка. Причина — атака дрона на линию электропередачи. Аварийные бригады приступят к решению проблемы после того, как получат согласие от Минобороны РФ.