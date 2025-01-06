Инфраструктурный объект и ЛЭП попали под удар дронов в Белгородской области

Posted 6 января, 12:56
Published 6 января, 12:56
Modified 6 января, 12:58
Updated 6 января, 12:58
ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области. Есть последствия, о них сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Волоконовском районе без света временно остаются сёла Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка. Причина — атака дрона на линию электропередачи. Аварийные бригады приступят к решению проблемы после того, как получат согласие от Минобороны РФ.
В Шебекинском округе под удар БПЛА попал инфраструктурный объект связи. Происшествие случилось в Дмитриевке.
По одной хозспотройке повреждено в валуйской Казинке и грайворонском Головчино. В последнем также осколками задело забор частного дома.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Вместе с тем минувшей ночью в шебекинской Ржевке пострадали двое мужчин. Третий мирный житель ранен после атаки БПЛА на авто в Белгородском районе.