bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 12:56

Published 6 января, 12:56

Modified 6 января, 12:58

Updated 6 января, 12:58

Шесть сёл временно остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область

Инфраструктурный объект и ЛЭП попали под удар дронов в Белгородской области

6 января 2025, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.

Шесть сёл временно остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область

Сюжет
Приграничье
Под удар попали ЛЭП, инфраструктурный объект, хозпостройки. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей?

ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области. Есть последствия, о них сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Волоконовском районе без света временно остаются сёла Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка. Причина — атака дрона на линию электропередачи. Аварийные бригады приступят к решению проблемы после того, как получат согласие от Минобороны РФ.

В Шебекинском округе под удар БПЛА попал инфраструктурный объект связи. Происшествие случилось в Дмитриевке.

По одной хозспотройке повреждено в валуйской Казинке и грайворонском Головчино. В последнем также осколками задело забор частного дома.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Вместе с тем минувшей ночью в шебекинской Ржевке пострадали двое мужчин. Третий мирный житель ранен после атаки БПЛА на авто в Белгородском районе.

Три БПЛА сбили над Белгородской областью: в МКД в Белгороде выбило окна
Узнать подробнее
Читайте также:
За сутки семь районов Белгородской области попали под обстрелы и атаки БПЛАТам раненых ещё не было: два человека пострадали в одном из районов БелгородчиныВ нескольких белгородских школах прекратили обучение из-за атаки БПЛА
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика