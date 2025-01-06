Раненых стало больше: дрон ударил по авто под Белгородом, есть последствия

Posted 6 января, 07:26
Published 6 января, 07:26
Modified 6 января, 07:28
Updated 6 января, 07:28
Дрон атаковал машину, ехавшую по дороге Красный Октябрь — Чайки. Пострадавший мужчина получил минно-взрывную травму и вывих плеча.
Автомобиль повреждён. Остальные последствия уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
С ночи это уже третий пострадавший мирный житель. Ранее в шебекинской Ржевке ранения получили двое мужчин. Кроме того, разрушения выявили в многоквартирных домах, повреждён транспорт.