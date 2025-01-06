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Posted 6 января, 07:26

Published 6 января, 07:26

Modified 6 января, 07:28

Updated 6 января, 07:28

Мужчина пострадал после атаки дрона на авто

Раненых стало больше: дрон ударил по авто под Белгородом, есть последствия

6 января 2025, 07:26
Фото: 1MI. Мужчина пострадал после атаки дрона на авто

Мужчина пострадал после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось на дороге в Белгородском районе. Мужчина ранен, транспорт повреждён.

Дрон атаковал машину, ехавшую по дороге Красный Октябрь — Чайки. Пострадавший мужчина получил минно-взрывную травму и вывих плеча.

Автомобиль повреждён. Остальные последствия уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С ночи это уже третий пострадавший мирный житель. Ранее в шебекинской Ржевке ранения получили двое мужчин. Кроме того, разрушения выявили в многоквартирных домах, повреждён транспорт.

Двое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области
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