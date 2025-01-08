Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видео

Ударам дронов ВСУ сегодня также подверглись Черемошное, Ясные Зори и Октябрьский в Белгородском районе, валуйская Кукуевка. Под обстрел попали шебекинская Вознесеновка и краснояружская Графовка. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших. Раненых не было и при вчерашних атаках, 7 января.