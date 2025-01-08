Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видео

Posted 8 января, 15:22
Published 8 января, 15:22
Modified 8 января, 15:27
Updated 8 января, 15:27
Мужчина и женщина пострадали после атаки FPV-дрона на их авто. Происшествие случилось в валуйской Леоновке.
У пострадавших — закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Семейную пару везут в больницу.
В машине выбиты стёкла, повреждена передняя часть.
Глава региона также опубликовал видео с моментом атаки.
Ударам дронов ВСУ сегодня также подверглись Черемошное, Ясные Зори и Октябрьский в Белгородском районе, валуйская Кукуевка. Под обстрел попали шебекинская Вознесеновка и краснояружская Графовка. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших. Раненых не было и при вчерашних атаках, 7 января.