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Posted 8 января, 15:22

Published 8 января, 15:22

Modified 8 января, 15:27

Updated 8 января, 15:27

Атака дрона на машину белгородцев

Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видео

8 января 2025, 15:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Атака дрона на машину белгородцев

Муж и жена ранены после атаки FPV-дрона в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Семейную пару везут в больницу. Губернатор Вячеслав Гладков показал видео с моментом атаки.

Мужчина и женщина пострадали после атаки FPV-дрона на их авто. Происшествие случилось в валуйской Леоновке.

У пострадавших — закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Семейную пару везут в больницу.

В машине выбиты стёкла, повреждена передняя часть.

Глава региона также опубликовал видео с моментом атаки.

Ударам дронов ВСУ сегодня также подверглись Черемошное, Ясные Зори и Октябрьский в Белгородском районе, валуйская Кукуевка. Под обстрел попали шебекинская Вознесеновка и краснояружская Графовка. Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших. Раненых не было и при вчерашних атаках, 7 января.

Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Атака дрона на машину белгородцев
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