В Белгородской области дроны ВСУ атаковали четыре населённых пункта и автомобиль

Posted 4 января, 17:08
Published 4 января, 17:08
Modified 4 января, 17:10
Updated 4 января, 17:10
По официальной информации, на территории соцобъекта в Шебекино произошёл прямой прилёт. Пострадал легковой автомобиль, припаркованный там. Также частично посечены окна расположенного там же здания и линия электропередачи.
В Грайворонском округе под огонь ВСУ попало село Безымено. При атаке дрона в одном из домов выбило окна на всех двух этажах, посекло стены жилого сооружения. Ещё один дом повреждён в Устинке в Белгородском районе.
На пересечении трасс Черемошное — Никольское под Белгородом дрон-камикадзе выбрал целью легковое авто. Автомобиль оказался серьёзно повреждён.
В Яковлевском районе в селе Серетино повреждена летняя кухня после атаки дрона ВСУ. Пострадала также домовая пристройка, окна и крыша.
Информация о последствиях уточняется. Службы работают на местах.
За прошедшие сутки, по данным на утро 4 декабря, ВСУ обстреляли как минимум три десятка населённых пункта региона и 10 муниципальных образований. Есть двое раненых.