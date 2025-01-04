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Posted 4 января, 17:08

Published 4 января, 17:08

Modified 4 января, 17:10

Updated 4 января, 17:10

Разрушения

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали четыре населённых пункта и автомобиль

4 января 2025, 17:08
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Разрушения

В Белгородской области ВСУ обстреляли несколько муниципалитетов, без раненых

Сюжет
Новости Белгорода
Под атаку попали Шебекино, Белгородский и Яковлевский районы, Грайворонский округ, а также перекрёсток дорог Черемошное — Никольское. Один автомобиль оказался практически полностью уничтожен. Без пострадавших. Оперативные службы работают на месте. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

По официальной информации, на территории соцобъекта в Шебекино произошёл прямой прилёт. Пострадал легковой автомобиль, припаркованный там. Также частично посечены окна расположенного там же здания и линия электропередачи.

В Грайворонском округе под огонь ВСУ попало село Безымено. При атаке дрона в одном из домов выбило окна на всех двух этажах, посекло стены жилого сооружения. Ещё один дом повреждён в Устинке в Белгородском районе.

На пересечении трасс Черемошное — Никольское под Белгородом дрон-камикадзе выбрал целью легковое авто. Автомобиль оказался серьёзно повреждён.

В Яковлевском районе в селе Серетино повреждена летняя кухня после атаки дрона ВСУ. Пострадала также домовая пристройка, окна и крыша.

Информация о последствиях уточняется. Службы работают на местах.

За прошедшие сутки, по данным на утро 4 декабря, ВСУ обстреляли как минимум три десятка населённых пункта региона и 10 муниципальных образований. Есть двое раненых.

Последствия атаки ВСУ
За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев
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