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Posted 8 января, 14:10

Published 8 января, 14:10

Modified 8 января, 14:12

Updated 8 января, 14:12

Последствия одной из последних атак ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали шесть поселений в Белгородской области. Есть разрушения

8 января 2025, 14:10
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия одной из последних атак ВСУ на Белгородскую область
Сюжет
Беспилотник
Украинские военные атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. На данный момент информация о пострадавших не поступала, но есть сообщения по последствиях на земле. Подробности рассказал губернатор.

В Вознесеновке Шебекинского округа в результате атаки с воздуха в частном доме были разбиты окна. В другом домовладении повреждения получили хозпостройка и забор.

В Черемошном Белгородского района беспилотный аппарат повредил крышу частного дома, а второй разбил окно доме в селе Ясные Зори. Третий дрон взорвался, ударившись о дорогу в Октябрьском, повредив при этом легковой автомобиль.

Трижды под обстрел попало село Графовка в Краснояружском районе. В результате были повреждены два дома. В Кукуевке Валуйского района FPV-дрон повредил автомобиль и разбил окна в надворной постройке.

Последствия одной из последних атак ВСУ на Белгородскую область
Последствия одной из последних атак ВСУ на Белгородскую область. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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