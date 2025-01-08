ВСУ атаковали шесть поселений в Белгородской области. Есть разрушения

Posted 8 января, 14:10
Published 8 января, 14:10
Modified 8 января, 14:12
Updated 8 января, 14:12
В Вознесеновке Шебекинского округа в результате атаки с воздуха в частном доме были разбиты окна. В другом домовладении повреждения получили хозпостройка и забор.
В Черемошном Белгородского района беспилотный аппарат повредил крышу частного дома, а второй разбил окно доме в селе Ясные Зори. Третий дрон взорвался, ударившись о дорогу в Октябрьском, повредив при этом легковой автомобиль.
Трижды под обстрел попало село Графовка в Краснояружском районе. В результате были повреждены два дома. В Кукуевке Валуйского района FPV-дрон повредил автомобиль и разбил окна в надворной постройке.