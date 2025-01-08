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Posted 8 января, 19:55

Published 8 января, 19:55

Modified 8 января, 19:59

Updated 8 января, 19:59

В Белгороде прозвучал взрыв

В Белгороде вновь было громко: сбит беспилотник, есть разрушения

8 января 2025, 19:55
Фото: bel.ru. В Белгороде прозвучал взрыв

БПЛА сбили в Белгороде и Белгородском районе

Сюжет
Пво
В столице региона есть разрушения в многоквартирном доме. Кроме того, из-за упавших обломков повреждения зафиксировали и в селе Крутой Лог.

Вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе вновь было громко. Как оказалось, ПВО сбивала беспилотники.

Упавшие обломки пробили кровлю многоквартирного дома в Белгороде. В одной из квартир пострадал потолок.

В селе Крутой Лог от упавших обломков БПЛА повреждены автомобиль и окна частного дома. Также в нескольких домах временно нет света — аварийные бригады приступят к решению проблемы утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Раненых среди мирных жителей нет.

Вместе с тем сегодня два человека пострадали в Валуйском округе: супруги ехали в машине, когда её настиг дрон. Момент атаки попал на видео.

Под ударом сегодня были ещё несколько населённых пунктов. В селе Чайки огнём уничтожено авто после атаки БПЛА, есть и другие последствия. В Шебекинском округе дрон взорвался рядом с частным домом.

Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видео
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#Инна Рогова#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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