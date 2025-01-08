В Белгороде вновь было громко: сбит беспилотник, есть разрушения

Posted 8 января, 19:55
Published 8 января, 19:55
Modified 8 января, 19:59
Updated 8 января, 19:59
Вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе вновь было громко. Как оказалось, ПВО сбивала беспилотники.
Упавшие обломки пробили кровлю многоквартирного дома в Белгороде. В одной из квартир пострадал потолок.
В селе Крутой Лог от упавших обломков БПЛА повреждены автомобиль и окна частного дома. Также в нескольких домах временно нет света — аварийные бригады приступят к решению проблемы утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Раненых среди мирных жителей нет.
Вместе с тем сегодня два человека пострадали в Валуйском округе: супруги ехали в машине, когда её настиг дрон. Момент атаки попал на видео.
Под ударом сегодня были ещё несколько населённых пунктов. В селе Чайки огнём уничтожено авто после атаки БПЛА, есть и другие последствия. В Шебекинском округе дрон взорвался рядом с частным домом.