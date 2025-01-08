bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 07:31

Published 8 января, 07:31

Modified 8 января, 11:54

Updated 8 января, 11:54

Последствия сбития БПЛА под Белгородом

Ночью под Белгородом было громко. Что произошло?

8 января 2025, 07:31
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия сбития БПЛА под Белгородом

Три беспилотника ВСУ сбилм ночью над Белгородской областью

Сюжет
Пожар
В ночь с 7 на 8 января украинская сторона применила 32 беспилотных аппарата для атаки на российские регионы. Три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, вблизи Белгорода. Без последствий не обошлось.

Трижды система ПВО сработала в Белгородском районе. В результате самих атак ни мирные жители, ни имущество не пострадали, но при падении обломки сбитой цели повредили крышу и фасад частного дома в Стрелецком. В домовладении также загорелся мусор.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь, сообщил губернатор.

Прошлым вечером в этом же муниципалитете дрон атаковал другой жилой дом. Инцидент произошёл в посёлке Политоотдельский. В здании выбило окна, есть повреждения на кровле и ограде.

Под обстрел попало село Никольское. Из-за прилёта у частного домовладения посекло фасад, досталось и припаркованному рядом авто.

Мужчина пострадал после ночной атаки дрона на частный дом под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском приграничье четверо мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУДва пожара произошло после ночных атак ВСУ на Белгородскую областьЗа сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадали
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Стрелецкое#ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика