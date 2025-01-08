Ночью под Белгородом было громко. Что произошло?

Posted 8 января, 07:31
Published 8 января, 07:31
Modified 8 января, 11:54
Updated 8 января, 11:54
Трижды система ПВО сработала в Белгородском районе. В результате самих атак ни мирные жители, ни имущество не пострадали, но при падении обломки сбитой цели повредили крышу и фасад частного дома в Стрелецком. В домовладении также загорелся мусор.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь, сообщил губернатор.
Прошлым вечером в этом же муниципалитете дрон атаковал другой жилой дом. Инцидент произошёл в посёлке Политоотдельский. В здании выбило окна, есть повреждения на кровле и ограде.
Под обстрел попало село Никольское. Из-за прилёта у частного домовладения посекло фасад, досталось и припаркованному рядом авто.