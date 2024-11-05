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Posted 5 ноября, 14:58

Published 5 ноября, 14:58

Modified 5 ноября, 15:00

Updated 5 ноября, 15:00

Пострадавший МКД в Новой жизни

По МКД в Белгороде могла ударить российская ракета ПВО? Новые слухи

5 ноября 2024, 14:58
Фото: страница Валентина Демидова. Пострадавший МКД в Новой жизни

Белгородцы наткнулись на фейковые слухи об ударе российской ракеты ПВО по МКД

Сюжет
Обстрел
Судя по появившейся в интернете информации, в многоквартирный дом в Новой жизни могла врезаться российская ракета ПВО. Однако эти слухи — фейк. Доказательством того, что в МКД врезался дрон, стала снятая очевидцем видеозапись, сообщили в Telegram-канале «Война с фейками».

В Сети начали распространяться слухи, что этим днём в многоквартирный дом в Белгороде на самом деле влетел не украинский дрон, а российская ракета ПВО. Однако это фейк: по дому действительно ударил беспилотник ВСУ.

Подтверждением информации, что по МКД ударил именно беспилотник, является появившаяся в социальных сетях видеозапись: на ней видно, как в воздухе подорвался дрон, который затем влетел в многоквартирный дом. Также на записи есть характерный для БПЛА звук. Видео удалось снять местному жителю, который в этот момент гулял во дворе с собакой.

Напомним, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде этим днём. Осколочные ранения получил один местный житель, ещё один мужчина отравился продуктами горения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Ракета#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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