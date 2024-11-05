По МКД в Белгороде могла ударить российская ракета ПВО? Новые слухи

Подтверждением информации, что по МКД ударил именно беспилотник, является появившаяся в социальных сетях видеозапись: на ней видно, как в воздухе подорвался дрон, который затем влетел в многоквартирный дом. Также на записи есть характерный для БПЛА звук. Видео удалось снять местному жителю, который в этот момент гулял во дворе с собакой.