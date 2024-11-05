По МКД в Белгороде могла ударить российская ракета ПВО? Новые слухи

Posted 5 ноября, 14:58
Published 5 ноября, 14:58
Modified 5 ноября, 15:00
Updated 5 ноября, 15:00
В Сети начали распространяться слухи, что этим днём в многоквартирный дом в Белгороде на самом деле влетел не украинский дрон, а российская ракета ПВО. Однако это фейк: по дому действительно ударил беспилотник ВСУ.
Подтверждением информации, что по МКД ударил именно беспилотник, является появившаяся в социальных сетях видеозапись: на ней видно, как в воздухе подорвался дрон, который затем влетел в многоквартирный дом. Также на записи есть характерный для БПЛА звук. Видео удалось снять местному жителю, который в этот момент гулял во дворе с собакой.
Напомним, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде этим днём. Осколочные ранения получил один местный житель, ещё один мужчина отравился продуктами горения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.