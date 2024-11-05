Стало известно, каким дроном ВСУ атаковали многоэтажку в Новой жизни в Белгороде

Posted 5 ноября, 14:46
Published 5 ноября, 14:46
Modified 5 ноября, 14:48
Updated 5 ноября, 14:48
Дрон Columba — это украинский тактический беспилотник, спроектированный компанией Spai Tech. Его начали проектировать ещё в 2000-х годах, предназначалось устройство исключительно для военных целей. Впервые его год назад применили по Смоленской области, сообщает RG.RU.
Дрон очень эффективен в этой среде: может разведать и патрулировать местность, применяться в качестве средства корректировки артиллерийского огня и управления военными подразделениями.
Он небольшой — при размахе крыльев в два метра в длину достигает 84 сантиметров и весит 10 килограмм, поэтому малозаметен для противника и лёгок в эксплуатации.
Он оборудован камерой с высоким разрешением и инфракрасным видением, дополнительно его можно оснастить тепловизором. Дрон-камикадзе способен пробить железобетонную плиту толщиной до полуметра.
Может, развив скорость до 140 км\ч, пролететь 270 километров. Максимальная продолжительно полёта — 135 минут.