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Posted 5 ноября, 14:46

Published 5 ноября, 14:46

Modified 5 ноября, 14:48

Updated 5 ноября, 14:48

Стало известно, каким дроном ВСУ атаковали многоэтажку в Новой жизни в Белгороде

Стало известно, каким дроном ВСУ атаковали многоэтажку в Новой жизни в Белгороде

5 ноября 2024, 14:46
Фото: RG.RU.
Сюжет
ВСУ
Ряд российских медиа сообщает, что для атаки на многоквартирный дом в Белгороде, в результате которой пострадали два человека, ВСУ применили испанский дрон Columba. Что это за устройство, рассказывает Avia.pro.

Дрон Columba — это украинский тактический беспилотник, спроектированный компанией Spai Tech. Его начали проектировать ещё в 2000-х годах, предназначалось устройство исключительно для военных целей. Впервые его год назад применили по Смоленской области, сообщает RG.RU.

Дрон очень эффективен в этой среде: может разведать и патрулировать местность, применяться в качестве средства корректировки артиллерийского огня и управления военными подразделениями.

Он небольшой — при размахе крыльев в два метра в длину достигает 84 сантиметров и весит 10 килограмм, поэтому малозаметен для противника и лёгок в эксплуатации.

Как выглядит дрон ColumbaКак выглядит дрон Columba
Как выглядит дрон Columba. Фото: Telegram-канал Mash

Он оборудован камерой с высоким разрешением и инфракрасным видением, дополнительно его можно оснастить тепловизором. Дрон-камикадзе способен пробить железобетонную плиту толщиной до полуметра.

Может, развив скорость до 140 км\ч, пролететь 270 километров. Максимальная продолжительно полёта — 135 минут.

Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Украина#Новая жизнь#ВСУ#Дрон#Columba
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