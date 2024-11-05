Ударят снова? Белгородцы рассказывают, что слышали ещё звуки дронов

На данный момент известно об одном пострадавшем. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2. Оперативные службы работают на месте, открытое горение ликвидировано пожарными расчётами. Бел.Ру собрали всю актуальную информацию в один материал.