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Posted 5 ноября, 13:36

Published 5 ноября, 13:36

Modified 5 ноября, 13:38

Updated 5 ноября, 13:38

Пострадавшая многоэтажка в Белгороде

Ударят снова? Белгородцы рассказывают, что слышали ещё звуки дронов

5 ноября 2024, 13:36
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. Пострадавшая многоэтажка в Белгороде
Днём вторника украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Поступила информация об одном пострадавшем мужчине, сейчас его доставляют в больницу. Жители сообщают, что слышали беспилотники и в другом районе города.

После атаки дрона ВСУ на многоэтажку по улице Каштановая в Новой жизни, белгородцы сообщают о других БПЛА.

Жители публикуют кадры, на которых отчётливо слышны звуки, похожие на жужжание дрона. Видео записаны в районе посёлка Северный.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2. Оперативные службы работают на месте, открытое горение ликвидировано пожарными расчётами. Бел.Ру собрали всю актуальную информацию в один материал.

Видео: «Радар Белгород». Звуки БПЛА в Северном
Въезд в пострадавшую от дрона Новую жизнь в Белгороде временно перекрыли
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