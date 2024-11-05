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Posted 5 ноября, 13:21

Published 5 ноября, 13:21

Modified 5 ноября, 13:23

Updated 5 ноября, 13:23

Пострадавшая от атаки ВСУ многоэтажка

Въезд в пострадавшую от дрона Новую жизнь в Белгороде временно перекрыли

5 ноября 2024, 13:21
Фото: bel.ru. Пострадавшая от атаки ВСУ многоэтажка
Сюжет
ВСУ
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы: спасатели тушат возгорания, а на земле находят обломки. Из-за этого въезд временно перекрыли, узнала журналистка Бел.Ру.

Территорию в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде, пострадавшую при атаке украинского дрона, оцепили. Въезд в район временно перекрыли.

На месте продолжают работать оперативные службы, которые тушат пожар в трёх пострадавших квартирах. Очевидцы находят на дорогах обломки БПЛА.

Видео: bel.ru. Перекрытый в Новой жизни въезд

Отметим, что громкий звук белгородцы услышали в три часа дня. Чуть позже в Сети стали появляться фотографии с последствиями атаки украинского дрона на многоквартирный дом по улице Каштановая.

Сообщалось, что в пострадавшей квартире живёт семья, а ранения могли получить три человека. Однако по предварительной официальной информации, госпитализация потребовалась одному мужчине.

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