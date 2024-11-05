Въезд в пострадавшую от дрона Новую жизнь в Белгороде временно перекрыли

Posted 5 ноября, 13:21
Published 5 ноября, 13:21
Modified 5 ноября, 13:23
Updated 5 ноября, 13:23
Территорию в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде, пострадавшую при атаке украинского дрона, оцепили. Въезд в район временно перекрыли.
На месте продолжают работать оперативные службы, которые тушат пожар в трёх пострадавших квартирах. Очевидцы находят на дорогах обломки БПЛА.
Отметим, что громкий звук белгородцы услышали в три часа дня. Чуть позже в Сети стали появляться фотографии с последствиями атаки украинского дрона на многоквартирный дом по улице Каштановая.
Сообщалось, что в пострадавшей квартире живёт семья, а ранения могли получить три человека. Однако по предварительной официальной информации, госпитализация потребовалась одному мужчине.