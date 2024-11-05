Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде

Posted 5 ноября, 12:45
Published 5 ноября, 12:45
Modified 5 ноября, 12:49
Updated 5 ноября, 12:49
Около 15:00 по московскому времени жители Белгорода услышали взрыв. Большой столб дыма показался в районе Новой жизни.
По предварительным данным, украинский дрон влетел в многоквартирный дом на улице Каштановой. Официально власти инцидент ещё не комментировали, но в Сети начали появляться первые кадры последствий.
На фото- и видеоматериалах, которые сняли местные, видно, что в одной многоэтажке сильно повреждены фасад и балконы. В домах рядом пострадало остекление. Сообщают о нескольких очагах возгорания.
Информации о раненых на момент написания материала не поступало.