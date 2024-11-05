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Posted 5 ноября, 12:45

Published 5 ноября, 12:45

Modified 5 ноября, 12:49

Updated 5 ноября, 12:49

Последствия взрыва на Новой жизни

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде

5 ноября 2024, 12:45
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород». Последствия взрыва на Новой жизни
Сюжет
ВСУ
Как тихо было в понедельник — и как громко проходит вторник. Украинские беспилотники атаковали не только Шебекинский округ, но и областной центр. Есть последствия в многоэтажке в микрорайоне Новая жизнь.

Около 15:00 по московскому времени жители Белгорода услышали взрыв. Большой столб дыма показался в районе Новой жизни.

По предварительным данным, украинский дрон влетел в многоквартирный дом на улице Каштановой. Официально власти инцидент ещё не комментировали, но в Сети начали появляться первые кадры последствий.

На фото- и видеоматериалах, которые сняли местные, видно, что в одной многоэтажке сильно повреждены фасад и балконы. В домах рядом пострадало остекление. Сообщают о нескольких очагах возгорания.

Информации о раненых на момент написания материала не поступало.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Последствия взрыва на Новой жизни
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