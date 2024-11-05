В квартире, которую атаковал дрон в Новой жизни в Белгороде, могла быть семья

Posted 5 ноября, 12:59
Published 5 ноября, 12:59
Modified 5 ноября, 13:11
Updated 5 ноября, 13:11
Telegram-канал Mash сообщает, что в одной из пострадавших квартир в многоэтажке, могла находиться семья с детьми. Близкие, по данным канала, не могут с ними связаться.
Губернатор сообщил об одном раненом мужчине. В данную минуту его с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги на машине скорой помощи доставляют в городскую больницу №2.
На месте работают оперативные службы: пожарные и медики. Ранее поступала информация о трёх пострадавших. На кадрах, которые записали местные жители, видно, что в здании возникло несколько пожаров. Повреждены и дома поблизости.