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Posted 5 ноября, 12:59

Published 5 ноября, 12:59

Modified 5 ноября, 13:11

Updated 5 ноября, 13:11

Дом, который атаковал дрон, на Новой жизни

В квартире, которую атаковал дрон в Новой жизни в Белгороде, могла быть семья

5 ноября 2024, 12:59
Фото: Telegram-канал Вячеслав Гладкова. Дом, который атаковал дрон, на Новой жизни
Сюжет
Пожар
Днём вторника областной центр был атаковал ВСУ. Украинский дрон ударил по многоквартирному дому на улице Каштановая в Новой жизни и взорвался. Очевидцы публикуют кадры последствий.

Telegram-канал Mash сообщает, что в одной из пострадавших квартир в многоэтажке, могла находиться семья с детьми. Близкие, по данным канала, не могут с ними связаться.

Губернатор сообщил об одном раненом мужчине. В данную минуту его с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги на машине скорой помощи доставляют в городскую больницу №2.

На месте работают оперативные службы: пожарные и медики. Ранее поступала информация о трёх пострадавших. На кадрах, которые записали местные жители, видно, что в здании возникло несколько пожаров. Повреждены и дома поблизости.

Видео: «Мир Белогорья». Дом, который атаковал дрон, на Новой жизни
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде
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