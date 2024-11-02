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Posted 2 ноября, 08:39

Published 2 ноября, 08:39

Modified 2 ноября, 08:41

Updated 2 ноября, 08:41

Белгородские сапёры сбили над регионом гексакоптер и дрон-камикадзе

Новая опасность? Сапёры — об обезвреженном под Белгородом опасном предмете

2 ноября 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородские сапёры сбили над регионом гексакоптер и дрон-камикадзе

Сюжет
ВСУ
Белгородцам рассказали о сбитых в приграничье беспилотниках, которые пришлось обезвредить сапёрам. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Над Белгородской областью удалось сбить гексакоптер «Баба-Яга» и дрон-камикадзе иностранного производства с выстрелом от гранатомёта.

Беспилотники с крупнокалиберными боевыми частями упали в двух приграничных муниципалитетах области: оба БПЛА направлялись в сторону охраняемых объектов, но Росгвардейцы вовремя заметили и обезвредили их.

Детонации при падении не произошло, поэтому для их обезвреживания на место отправились сапёры. Боевые части удалось уничтожить накладным зарядом.

Также в ведомстве отметили, что за один месяц в регионе удалось сбить и подавить более 50 украинских беспилотников и разведывательных дронов.

Найденные БПЛАНайденные БПЛА
Найденные БПЛАНайденные БПЛА
Найденные БПЛАНайденные БПЛА
Найденные БПЛА. Фото: пресс-служба Росгвардии региона
Появились кадры падения и взрыва БПЛА на крыше белгородского «Сити Молла»: видео
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#ВСУ#Атака ВСУ#БПЛА
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