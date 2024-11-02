Новая опасность? Сапёры — об обезвреженном под Белгородом опасном предмете

Posted 2 ноября, 08:39
Published 2 ноября, 08:39
Modified 2 ноября, 08:41
Updated 2 ноября, 08:41
Над Белгородской областью удалось сбить гексакоптер «Баба-Яга» и дрон-камикадзе иностранного производства с выстрелом от гранатомёта.
Беспилотники с крупнокалиберными боевыми частями упали в двух приграничных муниципалитетах области: оба БПЛА направлялись в сторону охраняемых объектов, но Росгвардейцы вовремя заметили и обезвредили их.
Детонации при падении не произошло, поэтому для их обезвреживания на место отправились сапёры. Боевые части удалось уничтожить накладным зарядом.
Также в ведомстве отметили, что за один месяц в регионе удалось сбить и подавить более 50 украинских беспилотников и разведывательных дронов.