Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области

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ВСУ вновь атаковали Шебекинский округ, под удар попали муниципальный центр и два села. Мирные жители не пострадали, чего не скажешь об автомобилях. Последствия есть на территории двух предприятий. Подробности сообщил губернатор.