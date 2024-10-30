Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области

Posted 30 октября, 11:30
Published 30 октября, 11:30
Modified 30 октября, 11:33
Updated 30 октября, 11:33
Во время обстрела Шебекино снаряды прилетели на территории двух предприятий. В первом пробиты кровли двух производственных цехов, во втором — осколки посекли два легковых автомобиля.
Украинские беспилотники также атаковали приграничные сёла Нежеголь и Муром. В Нежеголи FPV-дрон ударился о дорогу и взорвался. Повреждён грузовик.
В Муроме БПЛА атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения.