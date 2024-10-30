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Posted 30 октября, 11:30

Published 30 октября, 11:30

Modified 30 октября, 11:33

Updated 30 октября, 11:33

Место прилёта в Белгороде, фото тематическое

Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области

30 октября 2024, 11:30
Фото: bel.ru. Место прилёта в Белгороде, фото тематическое
Сюжет
Обстрел
ВСУ вновь атаковали Шебекинский округ, под удар попали муниципальный центр и два села. Мирные жители не пострадали, чего не скажешь об автомобилях. Последствия есть на территории двух предприятий. Подробности сообщил губернатор.

Во время обстрела Шебекино снаряды прилетели на территории двух предприятий. В первом пробиты кровли двух производственных цехов, во втором — осколки посекли два легковых автомобиля.

Украинские беспилотники также атаковали приграничные сёла Нежеголь и Муром. В Нежеголи FPV-дрон ударился о дорогу и взорвался. Повреждён грузовик.

В Муроме БПЛА атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Никто не пострадал, транспортное средство получило повреждения.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Нежеголь#Муром#Обстрел#ВСУ#Атака#FPV-дрон
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