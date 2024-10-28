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Posted 28 октября, 06:45

Published 28 октября, 06:45

Modified 28 октября, 06:47

Updated 28 октября, 06:47

За ночь над Белгородской областью сбили 13 БПЛА

Не только Белгород: ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы

28 октября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

За ночь над Белгородской областью сбили 13 БПЛА

Сюжет
СВО
Украинская армия продолжает совершать нападения на территории России с помощью беспилотников. Более 20 БПЛА было выпущено по приграничью, один долетел даже до Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.

Ночью Вооружённые силы Украины попытались атаковать Россию с помощью беспилотников. Силы ПВО сработали: удалось перехватить и уничтожить 21 украинский дрон.

Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 13 устройств. Только над Белгородом за прошедшие сутки сбиты шесть БПЛА. Утром губернатор сообщил, что в городе повреждён дом.

Ещё шесть были ликвидированы в Брянской области, по одному — в Воронежской и Курской областях.

Атаки дронов для белгородцев, к сожалению, уже далеко не новость. Происходят они практически ежедневно. Сколько за это время от них погибло человек?

Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Украина#Россия#Брянская область#Воронежская область#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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