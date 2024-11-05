Затишье кончилось: белгородка ранена после атаки дрона ВСУ в Шебекино

Сюжет ВСУ

Сразу три украинских дрона атаковали Шебекинский округ. В результате одного из нападений была ранена мирная жительница. Дрон сдетонировал, ударившись о землю рядом с ней. Есть и другие последствия. О них рассказал губернатор.