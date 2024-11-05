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Posted 5 ноября, 09:27

Published 5 ноября, 09:27

Modified 5 ноября, 09:29

Updated 5 ноября, 09:29

Затишье кончилось: белгородка ранена после атаки дрона ВСУ в Шебекино

Затишье кончилось: белгородка ранена после атаки дрона ВСУ в Шебекино

5 ноября 2024, 09:27
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
ВСУ
Сразу три украинских дрона атаковали Шебекинский округ. В результате одного из нападений была ранена мирная жительница. Дрон сдетонировал, ударившись о землю рядом с ней. Есть и другие последствия. О них рассказал губернатор.

Пострадавшую уже доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Сделать это помогли бойцы самообороны. У женщины врачи диагностировали минно-взрывную травму, ушибленную рану головы и осколочные ранения ноги.

Ей окажут всю необходимую помощь, а позже переведут долечиваться в городскую больницу №2 Белгорода.

Второй беспилотник ударил по торговому объекту. Там повреждены фасад и крыша. Ещё один украинский дрон атаковал частный дом в селе Нехотеевка. Повреждён газопровод.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Нехотеевка#ВСУ#Самооборона#Шебекинский горокруг#Беспилотники#Дроны
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