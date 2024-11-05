Затишье кончилось: белгородка ранена после атаки дрона ВСУ в Шебекино

Posted 5 ноября, 09:27
Published 5 ноября, 09:27
Modified 5 ноября, 09:29
Updated 5 ноября, 09:29
Пострадавшую уже доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Сделать это помогли бойцы самообороны. У женщины врачи диагностировали минно-взрывную травму, ушибленную рану головы и осколочные ранения ноги.
Ей окажут всю необходимую помощь, а позже переведут долечиваться в городскую больницу №2 Белгорода.
Второй беспилотник ударил по торговому объекту. Там повреждены фасад и крыша. Ещё один украинский дрон атаковал частный дом в селе Нехотеевка. Повреждён газопровод.