Рекордно низкое число атак ВСУ на Белгородскую область зафиксировали в понедельник

Posted 5 ноября, 08:09
Published 5 ноября, 08:09
Modified 5 ноября, 08:24
Updated 5 ноября, 08:24
За прошедшие сутки два населённых пункта попали под обстрел со стороны Украины. По десять боеприпасов выпустили по сёлам Безымено в Грайворонском округе и Колотиловка в Краснояружском районе.
Система ПВО сбила по одному беспилотнику в Петровке Белгородского района и Шебекино.
Обошлось без пострадавших и разрушений. Впервые за долгое время.
Напомним, что в воскресенье, 3 ноября, в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Были и другие пострадавшие: известно, что один местный житель был ранен после атаки дрона-камикадзе, ещё четверо — попали под обстрел.