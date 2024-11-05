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Posted 5 ноября, 08:09

Published 5 ноября, 08:09

Modified 5 ноября, 08:24

Updated 5 ноября, 08:24

За сутки Белгородскую область атаковали с помощью 20 боеприпасов и двух БПЛА

Рекордно низкое число атак ВСУ на Белгородскую область зафиксировали в понедельник

5 ноября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney.

За сутки Белгородскую область атаковали с помощью 20 боеприпасов и двух БПЛА

Давно такого не было: понедельник в регионе прошёл относительно тихо. Оперативная сводка оказалась короткой. Под обстрел попали два села, ещё два населённых пункта были атакованы беспилотниками.

За прошедшие сутки два населённых пункта попали под обстрел со стороны Украины. По десять боеприпасов выпустили по сёлам Безымено в Грайворонском округе и Колотиловка в Краснояружском районе.

Система ПВО сбила по одному беспилотнику в Петровке Белгородского района и Шебекино.

Обошлось без пострадавших и разрушений. Впервые за долгое время.

Напомним, что в воскресенье, 3 ноября, в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Были и другие пострадавшие: известно, что один местный житель был ранен после атаки дрона-камикадзе, ещё четверо — попали под обстрел.

Мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
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