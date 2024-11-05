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Posted 5 ноября, 12:55

Published 5 ноября, 12:55

Modified 5 ноября, 12:58

Updated 5 ноября, 12:58

Пострадавшая многоэтажка

Три человека могли пострадать после атаки дрона по многоэтажке Белгорода

5 ноября 2024, 12:55
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород». Пострадавшая многоэтажка
Сюжет
Обстрел
Украинский дрон врезался в многоквартирный дом по улице Каштановая в Белгороде. В пострадавшей квартире могла находиться семья с детьми. Всего ранения могли получить минимум три человека, сообщает Shot.

В три часа дня 5 ноября жители Белгорода услышали звук взрыва. Позже в соцсетях появились видеозаписи с поднимающимся столбом дыма со стороны микрорайона Новая жизнь. Оказалось, что в многоквартирный дом по улице Каштановая, расположенный вблизи детского сада и начальной школы, влетел украинский дрон.

По неподтверждённой информации Telegram-канала Shot, ранения получили три мирных жителя. Внутри квартиры, куда влетел дрон, могла находиться семья с детьми. Родственники не могут с ними связаться, пишет Mash.

На место происшествия уже приехали экстренные службы.

Власти пока никак не комментировали произошедшее.

Пострадавшая многоэтажкаПострадавшая многоэтажка
Пострадавшая многоэтажкаПострадавшая многоэтажка
Пострадавшая многоэтажка. Фото: Telegram-канал Shot
Над Белгородом раздался взрыв. Что случилось?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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