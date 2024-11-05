Три человека могли пострадать после атаки дрона по многоэтажке Белгорода

В три часа дня 5 ноября жители Белгорода услышали звук взрыва. Позже в соцсетях появились видеозаписи с поднимающимся столбом дыма со стороны микрорайона Новая жизнь. Оказалось, что в многоквартирный дом по улице Каштановая, расположенный вблизи детского сада и начальной школы, влетел украинский дрон.