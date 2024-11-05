Три человека могли пострадать после атаки дрона по многоэтажке Белгорода

Posted 5 ноября, 12:55
Published 5 ноября, 12:55
Modified 5 ноября, 12:58
Updated 5 ноября, 12:58
В три часа дня 5 ноября жители Белгорода услышали звук взрыва. Позже в соцсетях появились видеозаписи с поднимающимся столбом дыма со стороны микрорайона Новая жизнь. Оказалось, что в многоквартирный дом по улице Каштановая, расположенный вблизи детского сада и начальной школы, влетел украинский дрон.
По неподтверждённой информации Telegram-канала Shot, ранения получили три мирных жителя. Внутри квартиры, куда влетел дрон, могла находиться семья с детьми. Родственники не могут с ними связаться, пишет Mash.
На место происшествия уже приехали экстренные службы.
Власти пока никак не комментировали произошедшее.