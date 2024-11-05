Над Белгородом раздался взрыв. Что случилось?

Posted 5 ноября, 12:45
Published 5 ноября, 12:45
Modified 5 ноября, 12:47
Updated 5 ноября, 12:47
Жители Белгорода около 15:20 услышали громкий звук. Спустя пару минут редакции Бел.Ру прислали видеозапись с дымом, виднеющемся в стороне микрорайона Новая жизнь.
Чуть позже другие Telegram-каналы сообщили, что украинский дрон влетел в многоквартирный дом по улице Каштановой. Сообщается о нескольких очагах возгорания. Также появились фотографии с места происшествия.
Есть ли раненые среди мирных жителей, неизвестно.
Отметим, что сегодня с 15:00 до 18:00 громкие звуки могут слышать и жители Яковлевского округа: российские военнослужащие будут проводить плановые работы на специальном полигоне. Местная администрация попросила белгородцев сохранять спокойствие.