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Posted 5 ноября, 12:45

Published 5 ноября, 12:45

Modified 5 ноября, 12:47

Updated 5 ноября, 12:47

Пострадавший дом

Над Белгородом раздался взрыв. Что случилось?

5 ноября 2024, 12:45
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Пострадавший дом

Стало известно о предварительной причине взрыва над Белгородом

Сюжет
Взрыв
Взрыв раздался над Белгородом примерно в три часа дня. Сразу после жители заметили дым, поднимающийся со стороны микрорайона Новая жизнь. Позже местные Telegram-каналы стали сообщать о предварительной причине возгорания.

Жители Белгорода около 15:20 услышали громкий звук. Спустя пару минут редакции Бел.Ру прислали видеозапись с дымом, виднеющемся в стороне микрорайона Новая жизнь.

Видео: bel.ru. Дым со стороны Новой жизни

Чуть позже другие Telegram-каналы сообщили, что украинский дрон влетел в многоквартирный дом по улице Каштановой. Сообщается о нескольких очагах возгорания. Также появились фотографии с места происшествия.

Есть ли раненые среди мирных жителей, неизвестно.

Видео: Telegram-кканал «Просто Михаил Шебекино». Дым, исходящий из пострадавшей многоэтажки
Видео: bel.ru. Последствия атаки дрона

Отметим, что сегодня с 15:00 до 18:00 громкие звуки могут слышать и жители Яковлевского округа: российские военнослужащие будут проводить плановые работы на специальном полигоне. Местная администрация попросила белгородцев сохранять спокойствие.

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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Взрыв#Белгород#Громкие звуки#Громкие звуки в Белгороде
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