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Posted 5 ноября, 13:04

Published 5 ноября, 13:04

Modified 5 ноября, 13:23

Updated 5 ноября, 13:23

Фото последствий

Одного белгородца госпитализировали после атаки дрона на МКД

5 ноября 2024, 13:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Фото последствий
Сюжет
Обстрел
У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил глава региона. Ранее сообщалось минимум о трёх пострадавших

Днём 5 ноября украинский дрон атаковал многоквартирный дом в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде.

По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получил один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

В результате атаки в одном МКД загорелись три квартиры. В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией очагов возгорания. Некоторые повреждения есть и в припаркованных автомобилях.

Более точная информация о последствиях атаки будет известна позже.

Фото последствийФото последствий
Фото последствийФото последствий
Фото последствийФото последствий
Фото последствийФото последствий
Фото последствийФото последствий
Фото последствийФото последствий
Фото последствий. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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