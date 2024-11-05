Одного белгородца госпитализировали после атаки дрона на МКД

Posted 5 ноября, 13:04
Published 5 ноября, 13:04
Modified 5 ноября, 13:23
Updated 5 ноября, 13:23
Днём 5 ноября украинский дрон атаковал многоквартирный дом в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде.
По предварительной информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получил один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
В результате атаки в одном МКД загорелись три квартиры. В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией очагов возгорания. Некоторые повреждения есть и в припаркованных автомобилях.
Более точная информация о последствиях атаки будет известна позже.
Отметим, что ранее сообщалось минимум о трёх пострадавших жителях.