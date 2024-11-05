В Сети публикуют видео с места атаки беспилотником дома в Белгороде

Posted 5 ноября, 13:17
Published 5 ноября, 13:17
Modified 5 ноября, 13:23
Updated 5 ноября, 13:23
Выяснилось, что украинский дрон ударил по многоквартирному дому на улице Каштановая в микрорайоне Новая жизнь и сдетонировал. Очевидцы начали делиться кадрами последствий.
В здании, которое подверглось атаке, возникло несколько пожаров, сильно повреждены фасад и остекление. Окна выбило и в домах поблизости, и в припаркованных машинах.
Сначала поступило сообщение о трёх пострадавших. В одной из квартир, где возник пожар, могла якобы находиться семья, а близкие не могли до них дозвониться.
Позже Вячеслав Гладков опроверг информацию: бригада скорой помощи увезла одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги в городскую больницу №2.
Сейчас на месте дежурят оперативные службы. Проезд перекрыт.
Белгородцы сообщают, что звуки, похожие на жужжание беспилотника, слышны в микрорайоне Северный.