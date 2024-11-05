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Posted 5 ноября, 13:17

Published 5 ноября, 13:17

Modified 5 ноября, 13:23

Updated 5 ноября, 13:23

Последствия атаки дрона

В Сети публикуют видео с места атаки беспилотником дома в Белгороде

5 ноября 2024, 13:17
Фото: «Белгород-медиа». Последствия атаки дрона
Сюжет
Новости Белгорода
Примерно в 15:00 белгородцы услышали сильный взрыв. Как подтвердил глава региона, он раздался в результате атаки дрона на многоквартирный дом. Бел.Ру собрали всю имеющуюся на данный момент информацию.

Выяснилось, что украинский дрон ударил по многоквартирному дому на улице Каштановая в микрорайоне Новая жизнь и сдетонировал. Очевидцы начали делиться кадрами последствий.

В здании, которое подверглось атаке, возникло несколько пожаров, сильно повреждены фасад и остекление. Окна выбило и в домах поблизости, и в припаркованных машинах.

Последствия в Новой жизниПоследствия в Новой жизни
Последствия в Новой жизниПоследствия в Новой жизни
Последствия в Новой жизниПоследствия в Новой жизни
Последствия в Новой жизниПоследствия в Новой жизни
Последствия в Новой жизни. Фото: «Белгород-медиа»

Сначала поступило сообщение о трёх пострадавших. В одной из квартир, где возник пожар, могла якобы находиться семья, а близкие не могли до них дозвониться.

Позже Вячеслав Гладков опроверг информацию: бригада скорой помощи увезла одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги в городскую больницу №2.

Видео: «Белгород-медиа». Пожар в многоквартирном доме

Сейчас на месте дежурят оперативные службы. Проезд перекрыт.

Белгородцы сообщают, что звуки, похожие на жужжание беспилотника, слышны в микрорайоне Северный.

Видео: «Радар Белгород». БПЛА в Северном
В квартире, которую атаковал дрон на Новой жизни в Белгороде, могла быть семья
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