В Сети появилось видео с моментом прилёта дрона в МКД в Белгороде

Житель Белгорода в момент атаки ВСУ гулял во дворе со своей собакой, когда увидел и услышал украинский дрон. Судя по снятым кадрам, БПЛА подорвался в воздухе, а затем влетел в многоквартирный дом. Сразу после этого разгорелся большой очаг, поднялся столб дыма.