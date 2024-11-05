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Posted 5 ноября, 13:37

Published 5 ноября, 13:37

Modified 5 ноября, 13:39

Updated 5 ноября, 13:39

Пострадавший от прилёта БПЛА дом

В Сети появилось видео с моментом прилёта дрона в МКД в Белгороде

5 ноября 2024, 13:37
Фото: bel.ru. Пострадавший от прилёта БПЛА дом
Сюжет
ВСУ
Видео с моментом прилёта в МКД в Новой жизни в Белгороде попало на видеозапись местного жителя, который в этот момент гулял со своей собакой во дворе. Видео опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

Житель Белгорода в момент атаки ВСУ гулял во дворе со своей собакой, когда увидел и услышал украинский дрон. Судя по снятым кадрам, БПЛА подорвался в воздухе, а затем влетел в многоквартирный дом. Сразу после этого разгорелся большой очаг, поднялся столб дыма.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Момент прилёта дрона в многоквартирный дом в Новой жизни

Напомним, что громкий звук белгородцы услышали в три часа дня. Сразу после очевидцы стали сообщать о прилёте в Новой жизни, а также минимум о трёх пострадавших жителях. Последняя информация не подтвердилась: губернатор сообщил об одном раненом мужчине.

На месте продолжают работать экстренные службы, въезд в микрорайон перекрыли.

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