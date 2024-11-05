В Сети появилось видео с моментом прилёта дрона в МКД в Белгороде

Posted 5 ноября, 13:37
Published 5 ноября, 13:37
Modified 5 ноября, 13:39
Updated 5 ноября, 13:39
Житель Белгорода в момент атаки ВСУ гулял во дворе со своей собакой, когда увидел и услышал украинский дрон. Судя по снятым кадрам, БПЛА подорвался в воздухе, а затем влетел в многоквартирный дом. Сразу после этого разгорелся большой очаг, поднялся столб дыма.
Напомним, что громкий звук белгородцы услышали в три часа дня. Сразу после очевидцы стали сообщать о прилёте в Новой жизни, а также минимум о трёх пострадавших жителях. Последняя информация не подтвердилась: губернатор сообщил об одном раненом мужчине.
На месте продолжают работать экстренные службы, въезд в микрорайон перекрыли.