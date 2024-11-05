Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде

Posted 5 ноября, 14:14
Published 5 ноября, 14:14
Modified 5 ноября, 14:16
Updated 5 ноября, 14:16
Погибших в результате нападения нет, но количество раненых увеличилось. Кроме мужчины, о котором мы писали ранее, другой житель атакованного МКД отравился продуктами горения.
Его спустили с пятого этажа с помощью автолестницы и оказали первую помощь, но от госпитализации горожанин отказался.
Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Касательно разрушений: на данный момент зафиксировали повреждения в трёх многоэтажках. Там пострадали фасады и остекление в 10 квартирах, осколки посекли семь машин.
Для местных жителей развернули информационный центр, оперативные службы и власти продолжают работать на месте происшествия.