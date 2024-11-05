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Posted 5 ноября, 14:14

Published 5 ноября, 14:14

Modified 5 ноября, 14:16

Updated 5 ноября, 14:16

Пострадавший дом в Белгороде

Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде

5 ноября 2024, 14:14
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru. Пострадавший дом в Белгороде

Количество пострадавших от удара БПЛА по дому в Белгороде увеличилось до двух

Сюжет
Пожар
Во вторник дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом на улице Каштановая в Белгороде. Сначала поступила информация об одном пострадавшем, его уже доставили в больницу. Губернатор сообщил, что есть ещё один.

Погибших в результате нападения нет, но количество раненых увеличилось. Кроме мужчины, о котором мы писали ранее, другой житель атакованного МКД отравился продуктами горения.

Его спустили с пятого этажа с помощью автолестницы и оказали первую помощь, но от госпитализации горожанин отказался.

Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Касательно разрушений: на данный момент зафиксировали повреждения в трёх многоэтажках. Там пострадали фасады и остекление в 10 квартирах, осколки посекли семь машин.

Для местных жителей развернули информационный центр, оперативные службы и власти продолжают работать на месте происшествия.

В Сети появилось видео с моментом прилёта дрона в МКД в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Пострадавшие#Белгород#Новая жизнь#Атака дрона
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