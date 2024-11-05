Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде

Количество пострадавших от удара БПЛА по дому в Белгороде увеличилось до двух

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Во вторник дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом на улице Каштановая в Белгороде. Сначала поступила информация об одном пострадавшем, его уже доставили в больницу. Губернатор сообщил, что есть ещё один.