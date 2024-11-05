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Posted 5 ноября, 14:21

Published 5 ноября, 14:21

Modified 5 ноября, 14:24

Updated 5 ноября, 14:24

Сразу восемь автобусов будет ездить иначе после удара дрона в Белгороде

Сразу восемь автобусов будет ездить иначе после удара дрона в Белгороде

5 ноября 2024, 14:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобусы
Несколько часов назад дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом в Белгороде в микрорайоне Новая жизнь. Из-за работ оперативных служб там частично перекрыли въезд. Как следствие, изменились автобусные маршруты, сообщил региональный оператор.

Автобусные маршруты № 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58 и 147 будут останавливаться на остановке «Улица Ботаническая».

В Белгороде в связи с чрезвычайной ситуацией из-за атаки дрона на многоэтажку перекрыт участок дороги в районе улицы Каштановой. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут устранены последствия происшествия.

По обновлённой информации от губернатора, в результате удара пострадали два мирных жителя. Одного доставили в больницу, другой от госпитализации отказался. Что известно о других повреждениях, мы писали здесь.

Гладков уточнил информацию по атаке дрона на многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Транспорт#Автобусы#Перекрытие дороги#Белгород#Дрон#Улица Каштановая
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