Сразу восемь автобусов будет ездить иначе после удара дрона в Белгороде

Posted 5 ноября, 14:21
Published 5 ноября, 14:21
Modified 5 ноября, 14:24
Updated 5 ноября, 14:24
Автобусные маршруты № 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58 и 147 будут останавливаться на остановке «Улица Ботаническая».
В Белгороде в связи с чрезвычайной ситуацией из-за атаки дрона на многоэтажку перекрыт участок дороги в районе улицы Каштановой. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут устранены последствия происшествия.
По обновлённой информации от губернатора, в результате удара пострадали два мирных жителя. Одного доставили в больницу, другой от госпитализации отказался. Что известно о других повреждениях, мы писали здесь.