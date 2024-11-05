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Posted 5 ноября, 14:39

Published 5 ноября, 14:39

Modified 5 ноября, 14:43

Updated 5 ноября, 14:43

Пострадавший МКД

«С неба сыпались осколки»: белгородцы — об атаке дрона на МКД в Новой жизни

5 ноября 2024, 14:39
Фото: страница Валентина Демидова. Пострадавший МКД

Белгородцы рассказали, как услышали взрыв в Новой жизни

Сюжет
ВСУ
Белгородцы, проживающие рядом с пострадавшим в Новой жизни многоквартирным домом, вспомнили, как услышали взрыв и увидели последствия атаки. Подробности они рассказали журналистам «Мира Белогорья».

В три часа дня над Белгородом раздался взрыв — украинский дрон влетел в многокварирный дом по улице Каштановая в Новой жизни, в результате чего пострадал минимум один человек. Подробности смогли рассказать местные жители, которые в момент атаки находились дома.

Так, одни молодые люди сначала услышали жужжание беспилотника, а затем — взрыв. Мужчина вышел в подъезд, чтобы узнать о случившемся и увидел задымление. Другой белгородец услышал два взрыва.

«Я живу в доме напротив. Было два хлопка: первый, видимо, сбили что-то, а второй — в доме. Пожар начался сразу, а чуть позже с неба начали сыпаться осколки», — вспомнил местный житель.

После удара по МКД зайти на пятый этаж не получалось совсем: огонь был слишком сильный. Местные жители сразу стали отключать газ, чтобы не произошло ещё более сильного взрыва.

Ещё одна девушка во время атаки сидела на дистанционных парах, когда услышала первый взрыв.

«Я подумала, нужно ли прятаться, но услышала свист и побежала в коридор. Не успела я до него добежать, как увидела яркую вспышку и услышала звук битых стёкол. У нас на кухне полностью выбило окна, а весь подъезд был в осколках. Среагировала только маме позвонить, а потом пришёл мужчина и перекрыл мне газ», — вспомнила белгородка.
В Сети появилось видео с моментом прилёта дрона в МКД в Белгороде
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#ВСУ#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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